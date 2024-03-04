"За детей Одессы": ВСУ ударили КАБом по захватчикам на левобережье Херсонской области (видео)

По словам командующего Воздушных сил Николая Олещука, боеприпасом был ликвидирован важный военный объект оккупантов.

Бойцы Вооруженных сил Украины нанесли удар по военному объекту на территории временно оккупированной части Херсонской области. Для этого была использована управляемая авиабомба. Об этом сообщил командующий ВС ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

Так, успешная операция была проведена в понедельник, 4 марта.

"Оккупированная Херсонщина. Поражение вражеского объекта управляемой авиабомбой", – написал он.

В видео также показали снаряд, которым был нанесен удар. На нем написано: "За детей Одессы. С ненавистью. Без уважения".

ВСУ ударили управляемой авиабомбой по захватчикам на левобережье Херсонской области

Генерал-лейтенант Николай Олещук поблагодарил украинских пилотов за "успешную боевую работу".

"Горите в аду, орки!" — добавил он.

Что известно про ситуацию в Херсонской области

Спустя шесть месяцев после форсирования Днепра в Херсонской области и захвата плацдарма в селе Крынки на левом берегу, украинская морская пехота не только удерживает свои позиции, но и медленно движется к соседнему населенному пункту Казачьи Лагеря.

Фокус писал, что, по словам руководителя пресс-центра Оперативного командования "Юг" Натальи Гуменюк, нагнетание ситуации в Херсонской области и плацдарма на левом берегу Днепра очень выгодно именно врагу.

21 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи с российским президентом Владимир Путиным заявил о якобы захвате Крынок в Херсонской области и зачистке населенного пункта от украинских военных.

А 20 февраля сообщалось, что в ОК "Юг" рассказали о сложностях у ВС РФ под Крынками. По словам Натальи Гуменюк, за сутки фиксируется 5 попыток штурмов с двух или трех сторон с целью выбить украинских воинов с населенного пункта, но они безуспешны.