"Мы все умрем": в ВСУ рассказали о возможных изменениях на фронте из-за нехватки снарядов

Из-за отсутствия достаточного количества боеприпасов и западной помощи 2024 год может стать худшим за всю войну, считает американский военный Гаррисон Фостер.

На Авдеевском направлении Донецкой области ВСУ не хватает снарядов, в результате чего бойцы не знают, что может произойти, если Украина не получит военную помощь. Об этом сообщило издание CNN.

Командир одного из подразделений Ярослав заявил, что военным нужно оружие, без западной помощи украинцы не выживут, не выстоят как нация и страна. Он не смотрит позитивно на то, что может произойти, если пакет военной помощи от США в размере 60 миллиардов долларов, который сейчас остановился в Конгрессе, не поступит.

"Я думаю, что мы все умрем... Все, кто здесь. Нас больше не будет. Это будет не только европейская проблема. Россияне будут наступать на Европу", — сказал Ярослав.

Командир другого подразделения Александр отметил, что на фронте не хватает боеприпасов, в частности из-за масштабных штурмов ВС РФ. Зато американский военный Гаррисон Фостер считает, что "этот год будет худшим годом в войне", есть определенные подразделения, в которых заканчиваются танки.

Напомним, 5 марта представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер сообщил, что в Вашингтоне думают, что Украина имеет план, который поможет победить в войне с Россией. Он считает, что украинские бойцы имеют "в запасе еще несколько сюрпризов".

В тот же день координатор по нацбезопасности США Джон Кирби сообщил, что США не будут посылать своих военных в Украину. Он подчеркнул, что США приложили много усилий для поддержки Киева, в частности присылали оружие, выделяли средства и собрали коалицию из 50 стран.