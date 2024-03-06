ВВК в Киеве затягивали сроки проведения комиссии и работали до 14:00, — Минздрав

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, рабочая группа, которая будет проводить проверки, на первом этапе сосредоточится на решении оперативных организационных вопросов, а затем будет разбираться по каждой жалобе.

В Киеве военно-врачебные комиссии (ВВК) затягивали сроки проведения комиссии, работали неполный день и без электронных очередей. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала "1+1", цитирует "Интерфакс-Украина".

По его словам, в частности эти факторы стали причинами проведения проверок работы ВВК в столице.

"В Киеве не вывели врачей из ТЦК, не было электронной очереди. Кроме того, мы видим, что ВВК работали до 14:00, а потом почему-то закрывались. Это нарушение норм", — отметил Ляшко.

Кроме того, министр добавил, что рабочая группа Министерства здравоохранения, которая будет проводить проверки ВВК, на первом этапе "сосредоточится на решении организационных вопросов, которые можно решить быстро, а потом будем разбираться по каждой жалобе".

Ляшко пояснил, что согласно установленным нормам, во время прохождения ВВК для каждого пациента в системе электронной медицинской документации создается электронная медицинская запись, которую необходимо закрыть в течение четырех дней.

В то же время, в некоторых клиниках, где были заключены контракты на проведение ВЛК, включая Киев, такие медицинские записи оставались открытыми в течение 10 дней и более.

Минздрав начинает проверку ВВК в Киеве

Напомним, 4 марта министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что Минздрав создает рабочую группу, которая вскоре начнет проверку военно-врачебных комиссий в Киеве.

По его словам, соответствующее решение приняли из-за увеличения количества жалоб, которые в последнее время начали поступать в Минздрав.

Ляшко отметил, что основные жалобы граждан касались "очень базовых вещей", которые, по его словам, при желании можно оперативно исправить. В частности, речь идет о несоблюдении электронной очереди, отсутствии базовых условий для комфортного прохождения ВВК, не оптимизированы маршруты. Кроме этого, по словам украинского министра, проблему составляет и коррупционная составляющая.

Напомним, что 27 февраля в комитете Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки началось рассмотрение поправок к новому законопроекту о мобилизации, которые внесли народные депутаты после первого чтения. В законопроект №10449 было внесено 4195 поправок, поэтому их условно объединили в 16 основных блоков.

29 февраля профильный комитет закончил рассмотрение всех поправок к законопроекту о мобилизации. Были отклонены вопросы об электронных кабинетах и повестках военнообязанных. Кроме того, решили сохранить отсрочку от мобилизации аспирантам контрактной формы, определили сроки прохождения боевой военной подготовки и процесс демобилизации.