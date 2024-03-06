Методы разведки РФ стали более изобретательными, а задачи остались прежними, — FT

По информации журналистов, почти каждую неделю всплывает очередная тайная операция спецслужб РФ, демонстрирующая, насколько далеко они проникли в западные страны.

Очевидная активизация разведывательных операций под руководством Кремля знаменует собой новую уверенность среди руководителей российских спецслужб после унизительных неудач, с которыми они столкнулись в начале 2022 года. Так характеризует Financial Times обновленную шпионскую войну России с Западом.

Как утверждают представители западных разведок и аналитики, Россия вернула своих шпионов, которых Европе удалось выгнать в 2022 году, и, как заметил один из офицеров спецслужб, вернулась "игра в кошки-мышки".

"Российская разведка — это огромная машина, и она снова делает то, что делала всегда", — заметил инсайдер издания.

По информации FT, почти каждую неделю всплывает очередная тайная операция, демонстрирующая, насколько далеко российские спецслужбы проникли в западные страны в этот раз.

Так, уже шестому болгарину было предъявлено обвинение об участии в шпионской сети РФ, раскинутой в Великобритании. Две недели назад в Испании был найден мертвым российский военный летчик, перегнавший в Украину вертолет. Еще за неделю до этого во Франции была обнаружена сеть из 193 сайтов, предназначенных для мощной дезинформационной кампании накануне европейских выборов. Кроме того, Европарламент начал расследование относительно латвийского депутата, бывшей, скорее всего, агентом Кремля.

Однако апогеем утечки информации в Москву стала публикация телефонных разговоров офицеров Люфтваффе, которые российские пропагандисты использовали в гибридной войне против Запада, обвинив Германию в подготовке к нападению на Россию. Немецкие официальные лица заявили, что эта утечка и последующие обвинения Москвы в том, что Германия разрабатывает "хитрые планы", были "вопиющей попыткой президента Владимира Путина расколоть союзников Украины".

Новые методы старых шпионов

Безусловно, западные разведки не сидят сложа руки и совсем недавно они обнародовали подробные сценарии Москвы по вторжению в Украину. Однако еще в 2022 году, сразу после полномасштабной агрессии, европейские столицы выслали 600 российских дипломатов, 400 из которых считаются шпионами. Были раскрыты несколько "нелегалов" — агентов без дипломатического прикрытия, шпионские сети во многих странах.

Как замечают эксперты FT, это стало катализатором для ФСБ и СВР — они перегруппировались, модернизировались, чтобы повысить шансы России на проведение обычных военных операций. Вместе с тем, пишут западные спецслужбы, Приоритеты остаются теми же, что и до войны: украсть западные секреты, усилить разногласия внутри НАТО и подорвать поддержку Украины. Но методы стали более изобретательными, чтобы компенсировать разрушенную шпионскую сеть в Европе и обойти ограничения на работу русских на континенте.

"Им (российским спецслужбам. — Ред.) действительно пришлось изменить свои методы работы… прибегнуть к другим инструментам", — комментирует ситуацию инсайдер издания.

Одним из крупнейших изменений Кремля, как замечают эксперты, стало более широкое использование "прокси" разведывательных структур. До войны западные агентства в основном занимались операциями, проводимыми российскими гражданами по всей Европе. Сегодня это может быть уже не так, замечает FT. В российских тайных операциях теперь задействован целый ряд иностранных граждан, привлеченных из политики, бизнеса и организованной преступности, например, сербская банда, организовавшая в прошлом году побег Артема Усса, связанного с Кремлем бизнесмена, арестованного в Италии по подозрению в продаже американских военных технологий Москве.

"(Прокси. — Ред.) могут не знать, что они работают на русских, они могут быть преступниками или другими людьми, которым просто платят", — замечает офицер разведки.

Кремль также оказывал давление на российских эмигрантов, чтобы они кооптировали их и других противников режима, бежавших за границу после начала войны.

"Мы знаем случаи, когда Москва опиралась на родственников эмигрантов, оставшихся в России", — рассказал Андрей Солдатов, эксперт российских спецслужб.

По мнению аналитиков, для российских шпионов проведение операций на расстоянии с использованием удаленной работы и недавно завербованных доверенных лиц имеет свои плюсы и минусы.

С одной стороны, здесь больше возможностей для отрицания. Прокси-серверы также могут быть эффективны для таких операций, как кража коммерческой тайны, создание схем экспорта в обход санкций или проникновение в компьютерные сети. USB-накопитель, подключенный к компьютеру уборщиком офиса, может, например, предоставить информацию, столь же ценную, как и информация, полученная от человека, годами собираемого "нелегальным" куратором.

"Русские по-прежнему много работают удаленно. Но они считают это ненадежным. Сейчас цель состоит в том, чтобы разработать законные прикрытия или легенды, чтобы агенты могли проникнуть в целевые страны", — заметил Джек Уотлинг, один из соавторов доклада аналитического центра Королевского института объединенных служб в Лондоне.

Чтобы решить эту проблему, ГРУ РФ начало вербовать так называемых "чистых" агентов — без какого-либо военного опыта, чтобы незаметно проникать в целевые страны и устанавливать личные контакты.

Вместе с тем, в некоторой степени старая модель "легальных" российских шпионов, работающих в посольствах, все еще сохраняется в традиционно нейтральных странах, таких как Австрия и Швейцария.

"Представители служб безопасности обеих стран заявили, что около 150 известных российских агентов все еще действуют там под дипломатическим прикрытием. Почти треть разведывательных операций России по всему континенту теперь проводится из "безопасных центров" Вены и Женевы", — приводит факты FT.

Кроме того, российские шпионы усилили свои базы за пределами Шенгенской зоны ЕС. По словам чиновника, Турция и ОАЭ на Ближнем Востоке стали важными плацдармами для российских разведывательных операций в Европе. Кроме того, несколько высланных российских агентов также переехали в столицу Сербии Белград, которая поддерживает хорошие отношения с Москвой.

"Мы ожидаем, что Россия попытается компенсировать потерю офицеров разведки", — описывает новый подход России внутренняя разведка Норвегии в своем ежегодном отчете.

Ответ западных спецслужб

После вторжения в Украину западные агентства также активизировали сотрудничество, создавая сеть баз данных и связей для поимки российских боевиков и агентов.

"Существует гораздо более тесное международное сотрудничество. Это стало приоритетом. Ранее в борьбе с терроризмом нужно было "осмелиться поделиться". Но с учетом России и войны в Украине такая необходимость становится более очевидной", — подчеркнул эксперт.

Практически невозможно предсказать, насколько эффективными окажутся обновленные методы шпионской деятельности России. В разведывательном мире всегда осознают, как много существует неизвестных.

"С одной стороны, растущий авторитаризм Путина создал "скрытую волну недовольства" в российских службах безопасности" и предоставил возможность вербовки, которая выпадает раз в поколение", — написал недавно в журнале Foreignaffs глава ЦРУ Уильям Бернс.

В то же время сэр Ричард Мур, глава МИ-6, сказал, что сегодня многие россияне молча потрясены, и "наша дверь всегда открыта для них".

Высылка российских дипломатов, безусловно, усложнила работу европейских контрразведок, поскольку западные агентства ранее знали, какие дипломаты являются шпионами, и могли отслеживать, с кем они встречались, и потенциально вербовать их. В любом случае, оперативная эффективность подозреваемых нелегалов, таких как фейковый бразилец Джаммайра или Сергей Черкасов, предполагаемый российский шпион, разоблаченный голландской разведкой в ​​2022 году, часто оказывается ниже, чем предполагалось.

"У них нет тех возможностей, как многие думают. Спящие работают в одиночку, не имеют большого доступа к секретной информации и не имеют особой поддержки", — дополняет другой инсайдер.

Несмотря на это, российская разведывательная машина иногда добивается впечатляющих успехов — как это произошло в 2021 году с кибератакой SolarWinds, взломавшей Пентагон, или с недавней утечкой телефонных разговоров из Германии.

Напомним, 22 февраля, по информации Politico, на телефонах членов Европейского парламента обнаружили шпионские программы. Журналисты заявили, что проблему обнаружили, когда один из членов подкомитета пошел на плановую проверку, во время которой зафиксировали следы шпионского ПО.

Также сообщалось, что, согласно новым подробностям убийства Максима Кузьминова, местные жители рассказали, что он переехал осенью, устроился разнорабочим и не скрывал своего прошлого.