Не только Донбасс: в ВСУ назвали новое "горячее" направление на фронте (карта)

В Запорожской области российские военные пытаются наступать с помощью квадроциклов, однако украинские бойцы их уничтожают, рассказал представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий.

Представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий заявил, что Ореховское направление становится "горячим" участком. Об этом он сообщил во время телемарафона.

"И я обращаю внимание, что горячим направлением в нашей зоне ответственности становится Ореховское. Там, где враг пытается срезать Работинский выступ", — сказал Дмитрий Лиховий.

По его словам, в предыдущие дни и недели там иногда могло не быть ни одного штурма в сутки, или один-три или пять максимум, то за минувшие сутки, 6 марта, было зафиксировано 16 атак Вооруженных сил Российской Федерации западнее села Вербово и в районе села Работино.

Лиховий отметил, что оккупанты развивают активность подобно той, которая была в середине февраля, однако тогда враг был остановлен. Сейчас россияне делают какие-то новые наступательные попытки.

"И чем больше враг наступает, тем больше мы уничтожаем его живой силы и техники", — рассказал Дмитрий Лиховий.

Он рассказал, что в Запорожской области россияне пытаются наступать квадроциклами, за вчера, 6 марта, два из них были уничтожены.

Ореховское направление

Потери ВС РФ на Таврическом направлении

Представитель ОСУВ "Таврия" рассказал, что за минувшие сутки, 6 марта, были убиты и ранены 389 российских оккупантов. Также ВСУ уничтожили три склада боеприпасов и ликвидировали 54 единицы вражеской техники, а именно:

три танка;

десять боевых бронемашин;

19 артиллерийских систем;

противотанковый ракетный комплекс;

СПГ;

17 автомобилей;

три единицы спецтехники.

Кроме этого, нейтрализовано средствами РЭБ или сбито из стрелкового оружия было 319 российских БПЛА.

Напомним, 15 февраля спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий заявил, что российские военные сосредоточили большое количество личного состава на Ореховском направлении. Группировка по количеству превосходила то, что было сконцентрировано на Авдеевском направлении.

21 февраля председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров отметил, что в Орехове Запорожской области 95% домов разрушены из-за постоянных вражеских обстрелов.