В феврале 2023 года администрация Джо Байдена объявила о пакете военной помощи, включавшем "оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с системами противовоздушной обороны Украины".

За два года полномасштабной войны Россия могла потерять как минимум втрое больше самолетов от среднего показателя. Украинским военным удалось сбивать российскую авиацию с помощью определенного приема — они взяли некоторые из компонентов из американской ракетной батареи Patriot и объединили их в мобильные группы. Об этом сообщило издание The Telegraph.

Пара четырехугольных пусковых установок Patriot, подключенных к радарам дальнего радиуса действия через радиосвязь, могла устроить засаду на российские самолеты на расстоянии 90 миль (144 километра). Издание считает, что именно это позволило украинцам сбить несколько российских истребителей в конце прошлого года.

23 февраля произошло уничтожение российского самолета А-50 над Азовским морем произошло в 120 милях (193 километрах) от линии фронта, однако это расстояние большое для Patriot. Зато единственная ракетная система с такой дальностью, которую имеет Украина, это советская С-200.

В 2013 году украинские Воздушные силы сняли с эксплуатации свои С-200, однако некоторые из них вернули в прошлом году. Однако непонятно, какие радары ориентируют эти ракеты, поскольку оригинальные советские излучают много энергии, поэтому они выдают запуск ракеты и дают пилотам время для уклонения.

Украинцы могли найти более хитрый способ использования своих ракет. В феврале 2023 года администрация Байдена объявила о пакете военной помощи, который включал "оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с системами противовоздушной обороны Украины". Аналитики воспринимают это как реверанс к интегрированной системе боевого управления армии США — Integrated Battle Command System. В частности, это набор процессов, радиоканалов и алгоритмов, позволяющих почти любому радару и ракете противовоздушной обороны работать вместе.

"Разработка IBCS еще не полностью завершена, но она близка. Американцы еще не развернули никаких основных компонентов IBCS, но поляки сделали это", — рассказали журналисты.

Напомним, 7 марта украинские OSINT-аналитики Dnipro проанализировали базы ВКС РФ и подтвердили потерю по меньшей мере шести истребителей Су-34. Однако украинские военные сбили 11 Су-34 с 17 февраля по 2 марта.

Аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 5 марта сообщили, что российские самолеты продолжают наносить большое количество авиаударов по Украине, несмотря на боевые потери.