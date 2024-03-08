Запустили ракеты и Shahed: ВС РФ атаковали шесть областей, есть попадания и пострадавшие (фото)

Украинская противовоздушная оборона работала в Кировоградской, Одесской, Херсонской, Николаевской и Харьковской областях. Удалось уничтожить 33 БПЛА, однако есть попадания в нескольких регионах.

В ночь с 7 на 8 марта Вооруженные силы Российской Федерации атаковали южные и восточные регионы Украины с помощью зенитной управляемой ракеты С-300, двух управляемых авиационных ракет Х-59 и 37 ударных беспилотных летательных аппаратов типа Shahed. Об этом сообщили в Воздушных силах в Telegram.

В Воздушных силах отметили, что пуск беспилотников состоялся из Балаклавы во временно оккупированном Крыму. Украинской противовоздушной обороне удалось уничтожить 33 дрона.

"К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и Сил обороны Украины, средства радиоэлектронной борьбы", — говорится в сообщении.

В результате боевой работы были сбиты БПЛА в пределах Кировоградской, Одесской, Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

В Воздушных силах юга сообщили о массированной дроновую атаку.

"Три часа подразделения противовоздушной обороны отражали волны "шахедов", которые заходили с разных направлений и сложно маневрировали, терроризируя мирных людей. 30 барражирующих снарядов типа "Shahed-131/136" сбиты в нашей операционной зоне", — говорится в сообщении.

В частности, в небе над Одесской областью было уничтожено 18 БПЛА, восемь над Кировоградщиной и по два над Николаевской и Херсонской областях. Однако попаданий не удалось избежать.

Взрывы в Одесской области

По информации Воздушных сил, в Одесской области поврежден инфраструктурный объект, здания которого длительное время законсервированы. Кроме этого, пожар произошел на открытой местности, его оперативно потушили. Информации о пострадавших нет.

Взрывы в Николаевской области

Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким рассказал, что в регионе средства противовоздушной обороны уничтожили два дрона типа Shahed 131/136.

"В ночь на 8 марта силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено два БпЛА типа Shahed 131/136", — сказал Виталий Ким.

Взрывы в Харьковской области

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что ВС РФ нанесли удар по Чугуеву. По его словам, враг атаковал Чугуев из ЗРК С-300, произошло попадание в землю в пределах жилой застройки.

"В результате обстрела выбиты окна в 9-этажном жилом доме. Поврежден фасад ТРЦ, банка, магазина, гостиницы, 13 автомобилей", — сказал он.

Синегубов отметил, что в результате атаки пострадали семь мирных жителей — четверо мужчин, 41-летняя женщина, 16-летний парень и девочка 3 лет 8 месяцев.

Фото: Олег Синегубов / Telegram Фото: Олег Синегубов / Telegram Фото: Олег Синегубов / Telegram

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко отметил, что в полночь оккупанты нанесли ракетный удар по городу Чугуев, пострадали шесть человек, в том числе два ребенка — 2006 и 2021 года рождения. В результате удара были повреждены фасады зданий, магазины и автомобили.

Кроме этого, около 22:00 7 марта россияне атаковали частные дома Купянска, во время разбора завалов были обнаружены тела двух людей — женщины и мужчины, еще один житель получил ранения.

Последствия обстрела Харьковской области Фото: Игор Клименко/Telegram Последствия обстрела Харьковской области Фото: Игор Клименко/Telegram

Синегубов отметил, что в результате атаки на Купянск были повреждены частные дома и автомобили. Из-под завалов спасли 36-летнего мужчину, однако погибли 64-летняя женщина и 58-летний мужчина.

Фото: Олег Синегубов / Telegram Фото: Олег Синегубов / Telegram Фото: Олег Синегубов / Telegram Фото: Олег Синегубов / Telegram

Взрывы в Донецкой области

По словам Клименко, враг обстрелял Мирноград и Новогродовку Донецкой области. Пострадали по меньшей мере два человека, еще четверо не могли самостоятельно выйти из дома. Их спасло подразделение ГСЧС. В результате атаки были повреждены жилые многоквартирные дома, админздания и автомобили.

В Мирноградской городской военной администрации рассказали, что ночью оккупанты дважды обстреляли громаду. Есть раненый человек, однако ему оказали медицинскую помощь.

"Ночью громада дважды подвергалась обстрелу со стороны российских оккупационных войск. Есть раненый человек, которому оказана медицинская помощь, погибших нет. Критически важная инфраструктура, все службы города работают в усиленном режиме", — говорится в сообщении.

Взрывы в Херсонской области

Председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил, что ночью во время вражеской атаки были сбиты два БПЛА типа Shahed.

"Во время ночной дроновой атаки силами противовоздушной обороны в нашей области уничтожено 2 Shahed", — сказал Александр Прокудин.

Взрывы в Кировоградской области

По словам председателя Кировоградской ОГА Андрея Райковича, ночью россияне атаковали Украину с помощью ракет и БПЛА, в частности над Кропивницким районом работала ПВО.

"Ночью враг атаковал Украину ракетами и дронами. 33 шахеды ликвидировали защитники неба, в том числе и над Кропивницким районом. Без пострадавших и разрушений", — сказал Андрей Райкович.

Напомним, 7 марта военный эксперт из Центра Разумкова Николай Сингуровский рассказал, что Россия пытается повлиять на украинцев, для этого каждую ночь обстреливает Одессу и область с помощью ракет или БПЛА. По его словам, цель противника — повлиять на экономику и рядовых граждан.

В тот же день военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сообщил, что ВС РФ могли ударить по многоэтажке в Одессе 2 марта с помощью БПЛА типа Shahed с термобарическим боеприпасом. Он подчеркнул, что мощность взрыва была "чрезмерной".