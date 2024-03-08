Нужны такие решения: Запад может тренировать бойцов ВСУ в Украине, — Кулеба

По словам украинского дипломата, партнеры при принятии решений о помощи Киеву должны руководствоваться двумя главными правилами: быстрее и больше. Тогда это приведет к какому-то результату.

Помощь от западных партнеров во всех сферах крайне важна для Украины. Соответственно, они должны более быстро принимать решения. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба на видеоконференции министров иностранных дел и обороны стран-союзников по поддержке Украины.

По его словам, партнерам необходимо принимать решения руководствуясь всего двумя правилами: быстрее и больше. Соответственно, это должно происходить безотлагательно, чтобы бойцы на поле боя получали в короткие сроки достаточно оружия.

"Если Украине нужно больше артиллерийских боеприпасов и ракет большей дальности для отражения атак и освобождения территории — вы имеете возможности производить и закупать больше этого вооружения", — заявил Дмитрий Кулеба.

Отдельно украинский дипломат высказался касаемо подготовки украинских военнослужащих и ремонта западной техники, которую могут повредить на фронте. Если восстанавливать ее быстрее на базах в Украине, а не в других странах, то необходимо создать соответствующие возможности внутри страны.

"Если эффективнее и больше украинских военнослужащих можно тренировать в Украине, а не за рубежом, значит нужны именно такие решения", — продолжил Дмитрий Кулеба.

Напомним, 7 марта Дмитрий Кулеба рассказал, что должна сделать Европа для восстановления мира в Украине и на всем континенте. По словам украинского дипломата, нужны системные решения от партнеров, а не лихорадочные дискуссии, в результате которых драгоценное время уходит.