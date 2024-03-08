Усилит ВМС: Зеленский назвал новый украинский корвет именем гетмана Выговского (видео)

Как отмечается в президентском указе, это сделано для возрождения исторических традиций вооруженных сил страны и увековечивания памяти выдающегося украинского военно-политического деятеля, гетмана Войска Запорожского Ивана Выговского.

Президент Украины Владимир Зеленский дал имя новому корвету, построенному Турцией для Украины. Соответствующий указ №150/2024 в пятницу, 8 марта, опубликован на сайте Офиса президента Украины.

Зеленский принял решение назвать корвет класса Ada ВМС Украины именем гетмана Ивана Выговского.

В дальнейшем корвет будет называться фрегатом "Гетман Иван Выговский". Как отмечается в президентском указе, это делается для возрождения исторических традиций вооруженных сил страны и увековечивания памяти выдающегося украинского военно-политического деятеля, гетмана Войска Запорожского Ивана Выговского.

Укрепление военно-морского флота

Пребывая с рабочим визитом в Турции, президент сообщил, что еще вчера, 7 марта, подписал соответствующий указ.

"[Корвет] обязательно появится в наших территориальных водах. Это уже будет "Гетман Иван Выговский". Я уверен, что он также усилит наши Военно-морские силы

Напомним, в декабре 2020-го стало известно о том, что Украина намерена закупить у Турции корветы класса "Ada". Позднее появилась информация о том, что Минобороны Украины выделило первые 3,8 млрд грн для строительства корветов. Контрактом предусматривается постройка 5 судов.

В конце лета 2021 года стало известно о формировании первого экипажа корвета в Военно-морских силах Украины. Украинские моряки прошли стажировку на турецком корвете.

18 августа 2022 года Зеленский подписал указ, которым присвоил корвету класса Ada Военно-морских сил Вооруженных сил Украины имя гетмана Ивана Мазепы.