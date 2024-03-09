ВВК признала непригодным: в СМИ рассказали о причинах увольнения Залужного с военной службы

После увольнения с должности главнокомандующего Валерий Залужный находился под распоряжением министра обороны Рустема Умерова, который не нашел для генерала значимой военной должности, рассказали журналисты.

Зимой военно-врачебная комиссия признала непригодным к военной службе главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного. Об этом сообщило издание ZN.UA со ссылкой на источники.

Журналисты отметили, что после увольнения с должности главнокомандующего ВСУ Залужный был выведен в распоряжение министра обороны Рустема Умерова, однако тот не нашел для него значимой военной должности, адекватной уровню подготовки и опыта генерала. Это же самое не смог ранее сделать президент Владимир Зеленский. Поэтому в феврале Валерий Залужный решил уволиться с военной службы для того, чтобы иметь возможность заняться другим делом.

СМИ неизвестно, подписал ли Умеров рапорт после объявления Зеленским намерения направить Залужного послом в Лондон.

Кроме этого, нескольконедельная задержка с решением этого вопроса была связана с тем, что после принятия закона с новым перечнем воинских званий не было завершено соответствующее изменение нормативной базы, а именно в указах президента. В результате не было юридической четкой ясности, кто должен уволить Залужного со званием генерала с военной службы — министр обороны приказом или президент указом, как раньше увольняли генералов армии.

Журналисты рассказали, что уход опытного главнокомандующего ВСУ с военной службы во время войны является несвоевременным, однако пребывание в распоряжение министра обороны без надлежащего участка ответственности и влияния на ситуацию в армии — также не имеет смысла.

Согласно украинскому законодательству, после двух месяцев пребывания в распоряжение министра военному прекращают выплачивать денежное обеспечение, кроме оклада по воинскому званию. Для Залужного этот оклад составляет 1762 гривны в месяц.

Напомним, 7 марта президент Украины Владимир Зеленский назначил генерала Валерия Залужного на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. МИД направило соответствующий запрос на агреман британской стороне.

В тот же день Зеленский отметил, что Залужный говорил, что хочет заниматься дипломатической работой. Также он подтвердил отправку запроса на согласование его кандидатуры на должность посла в Великобритании и Северной Ирландии.