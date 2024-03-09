Лобовые атаки в Ивановском: ВС РФ зашли в село под Бахмутом, — офицер НГУ (видео)

Когда распогодилось, россияне начали активно использовать FPV-дроны, пояснил командир батальонно-тактической группы Сергей Сидорин. Силам обороны нужно много средств РЭБ, чтобы им противодействовать.

Подразделения ВС РФ зашли на крайние улицы села Ивановское под Бахмутом в Донецкой области. Враг осуществляет лобовые атаки, одновременно пытаюсь обойти с флангов украинских бойцов, которые держат там оборону. О текущей ситуации на Бахмутском направлении командир батальонно-тактической группы (БТГ) 4 бригады Нацгвардии Сергей Сидорин рассказал в эфире всеукраинского телемарафона.

Сидорин объяснил тактику россиян, которую они применяют в боях за Ивановское. По его словам, россияне используют две тактики. Первая тактика — лобовые атаки на улицах села Ивановское. Вторая — попытка обойти украинцев с флангов.

Боевые столкновения с врагом происходят в пределах населенного пункта, но ВСУ там все еще присутствуют. По его словам, некоторые позиции переходят из рук в руки по несколько раз. Полного контроля РФ нет, уверен Сидорин.

"Но чтобы контролировала его Россия в полном объеме, — такого нет. Там находятся Силы обороны Украины. Идут бои".

Военный также отметил, что ВС РФ используют артиллерию, которой бьют по передовым позициям ВСУ, по путям логистики. При этом достают до Часового Яра, расположенного в 5 км от Ивановского. Когда устанавливается благоприятная погода, враг активизирует использование FPV-дронов — чтобы им противодействовать, Силы обороны нуждаются в мощных средствах радиоэлектронной борьбы.

Бои под Бахмутом — детали

Отметим, по состоянию на утро 9 марта Генштаб ВСУ рассказал о девяти атаках на Бахмутском направлении. Основные направления штурмов — Андреевка и Клищиевка (южнее Бахмута). На онлайн-карте боевых действий DeepState изменения линии боев отсутствуют — последний раз враг продвинулся в конце февраля именно в сторону Ивановского.

Бои под Бахмутом — ситуация возле Ивановского Фото: DeepStateMAP

Между тем еще несколько дней назад представители ВСУ рассказывали, что противник не зашел в Ивановское — находится неподалеку от восточных окраин. Аналитики DeepState отмечали, что угроза для Часового Яра растет — враг давит на украинские позиции.

Напоминаем, 8 марта стало известно об отражении штурмов ВС РФ под Работиным в Запорожской области. Согласно оценкам бойцов, обезвредили 300 десантников и еще одного "Пригожина". При этом самый горячий участок фронта на сегодня — это линия Авдеевка-Победа, где россияне иногда штурмуют по 40 раз в сутки.