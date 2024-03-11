Не только А-50: на пораженном авиазаводе в Таганроге был самолет Ту-142 на базе Ту-95, — СМИ (фото)

В начале 2023 года РФ имела 22 самолета типа Ту-142, из которых 12 — противолодочные Ту-142МК и Ту-142МЗ, остальные десять — в модификации Ту-142МР для связи с атомными подводными лодками — носителями МБР, рассказали эксперты Deffense Express.

Беспилотники атаковали авиазавод в Таганроге Ростовской области (Российская Федерация), который ремонтировал противолодочный самолет типа Ту-142 на базе Ту-95РЦ. Эксперты Deffense Express рассказали об особенностях этих бортов.

Аналитики Frontelligence Insight опубликовали спутниковый снимок с авиазавода в Таганроге, на котором видно, кроме пораженного ангара, большой самолет, похожий на Ту-142.

Аналитики рассказали, что Ту-142 относится к семейству самолетов Ту-95 и был создан на базе самолета-разведчика Ту-95РЦ. Зато ракетоноситель Ту-95МС конструировали на базе противолодочного Ту-142, поэтому эти два типа бортов имеют общие элементы конструкции и силовую установку, а именно турбовинтовые двигатели НК-12.

"Львиная доля из всего 100 самолетов типа Ту-142 различных модификаций была изготовлена именно на авиазаводе в Таганроге, производство продолжалось до 1994 года", — говорится в сообщении.

Deffense Express со ссылкой на The Military Balance 2023 отметили, что по состоянию на начало 2023 года Россия имела 22 самолета типа Ту-142, из которых 12 — противолодочные Ту-142МК и Ту-142МЗ, остальные десять — в модификации Ту-142МР для связи с атомными подводными лодками, носителями МБР (межконтинентальная баллистическая ракета).

Особенности самолетов Ту-142

Борта Ту-142 имеют следующие технические характеристики:

длина фюзеляжа — 51,55 метра;

размах крыла — 50,2 метра;

максимальная взлетная масса — 185 тонн;

максимальная скорость — 855 км/ч;

боевой радиус — 5200 километров;

экипаж — десять человек.

БПЛА атаковали авиазавод в Таганроге: что известно

Ночью 9 марта беспилотные летательные аппараты массово атаковали российские области. В частности, эксперты Defense Express заявили, что украинский дрон взорвался в 900 метрах от места дислокации самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50, находившегося на ремонте на авиационном научно-техническом комплексе им.

Позже OSINT-расследователь показал спутниковые снимки из Таганрога, где стоял самолет А-50. На фото видно почерневшую крышу ангара возле стоянки бортов.

Напомним, 10 марта украинский волонтер Сергей Притула сообщил, что БПЛА могли повредить два самолета А-50 во время атаки на Таганрог.