ВСУ уничтожили пункт управления ВС РФ на судне: в Воздушных силах показали момент удара (видео)

Командующий ВС ВСУ Николай Олещук поблагодарил украинских летчиков за эффективную боевую работу и опубликовал соответствующие кадры.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины нанесли удар по пункту управления Вооруженных сил Российской Федерации, расположенном на судне. Видео опубликовал командующий ВС ВСУ Николай Олещук в Telegram.

"Спасибо летчикам за успешную боевую работу по вражескому пункту управления!" — написал Олещук.

На видео показан момент удара по вражескому кораблю.

Удары Сил обороны Украины по суднам РФ

Напомним, по информации спикера Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрия Плетенчука, Силы обороны Украины уничтожили треть объектов Черноморского флота Российской Федерации. Он отметил, что это 27 единиц российского флота, 14 из которых – "заметные серьезные единицы разных классов".

По данным Forbes от 14 февраля, Черноморский флот РФ теряет примерно по одному боевому кораблю в месяц. Как отмечают журналисты, российские войска используют свои корабли для доставки боеприпасов в гарнизоны на юге Украины, этим и объясняется их уязвимость перед морскими дронами.

При этом Дмитрий Плетенчук в интервью от 26 февраля подчеркнул, что, несмотря на большие потери, российские корабли продолжают нести угрозу для Украины, так как оккупанты активно себя ведут как на поле боя, так и на море.