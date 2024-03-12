Минобороны РФ хвастается попаданием по фальшивой установке HIMARS, — соцсети (видео)

Украинцы опровергли заявление Минобороны РФ об ударе по РСЗО HIMARS. Российские власти не впервые делают заявления об уничтожении западной техники, которые не соответствуют действительности.

12 марта в Министерстве обороны РФ отчитались об уничтожении РСЗО HIMARS, которую Украине предоставили западные партнеры. При этом обнародовали видео, на котором видно, что попали не по установке, а по ее имитации. Сообщение о событии опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Сообщение с информацией о якобы попадании по HIMARS появилось в сети в 13:28. На видео видно, как российский беспилотник показывает устройство, которое не прячась стоит на открытом пространстве.

Через мгновение по установке прилетает снаряд — вспыхивает взрыв. Какое именно оружие использовали ВС РФ в Минобороны не уточнили.

РСЗО HIMARS — детали событий 12 марта

Публикацию ведомства, возглавляемого Сергеем Шойгу, изучили эксперты украинского милитарного Telegram-канала In Factum. Уже в 14:34 они объяснили, что на видео — не РСЗО HIMARS, а подделка. Чтобы доказать свою позицию привели три аргумента.

Во-первых, очертания объекта на видео Минобороны РФ не соответствуют очертаниям реальной установки HIMARS. В частности, у HIMARS кабина сверху похожа на трапецию, тогда как у объекта кабина прямоугольная.

РСЗО HIMARS — чем отличают кабины оригинальной установки и макета Фото: In Factum

Во-вторых, машина стоит посреди открытого пространства и должна была бы готовиться к пуску ракет, но нет признаков, что есть детонация боекомплекта.

В-третьих, авторы канала пообщались с украинскими аэроразведчиками, которые подтвердили, что ВС РФ использовали драгоценный снаряд по макету HIMARS.

Отметим, ранее Фокус рассказывал о других случаях, когда Минобороны РФ хвасталось ударами по установке HIMARS, причем заявления россиян не соответствовали действительности. Первые такие сообщения появились в июле 2022 года — представители Шойгу утверждали, что подбили якобы сразу две РСЗО. После этого в Пентагоне пришлось публично опровергать заявления РФ: по состоянию на январь 2023 года ни одно устройство не уничтожено.

Кроме того, во время майских атак по Киеву россияне заявляли, что якобы уничтожили ЗРК Patriot. Удар нанесли несколькими ракетами "Кинжал", которые пробили защиту сил ПВО: в Украине опровергли это заявление врага.

Напоминаем, 9 марта в РФ сообщили, что попали по ЗРК Patriot, который стоял в тылу далеко от фронта. Украинский военный эксперт объяснил, как враг мог осуществить такую спецоперацию на расстоянии 50 км от линии боев.