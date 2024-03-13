Опоздали на пять лет: Пентагон наконец одобрил масштабное производство F-35

Принятое решение означает уверенность Министерства обороны в характеристиках самолета и зрелости производственной системы производителя Lockheed Martin.

Пентагон наконец одобрил полномасштабное производство всепогодных многоцелевых боевых самолетов-невидимок F-35. Решение последовало с опозданием, так как оно должно было быть одобрено еще пять лет назад. Об этом 12 марта сообщила пресс-служба Минобороны США.

Несмотря на то, что самолет уже несколько лет находится на вооружении в США и других государствах, в Минобороны подписали решение по так называемому "этапу С" — это означает, что ведомство выражает уверенность в характеристиках самолета и зрелости производственной системы производителя Lockheed Martin.

Глава Министерства обороны по закупкам Билл Лаплант в этой связи заявил, что одобрение оборонным ведомством является большим достижением для всей программы F-35.

"Это решение, поддержанное моими коллегами в министерстве, подчеркивает то, что F-35 стабилен и маневренен, и что все законодательные и нормативные требования были должным образом учтены",- подчеркнул Лаплант.

Он добавил, что программа теперь имеет все возможности для эффективного производства F-35 и поставки следующего поколения самолетов для удовлетворения меняющихся потребностей американских служб.

Западные обозреватели отмечают, что хотя уже поставлено более 990 самолетов F-35, программа технически застряла на этапе начальных эксплуатационных испытаний и начального производства в низком темпе.

По иронии судьбы, пишут в Air and Space Forces Magazine, одобрение полномасштабных поставок произошло в тот момент, когда поставки F-35 приостановлены в ожидании тестирования аппаратного и программного обеспечения Tech Refresh 3, от которого зависит модернизация Block 4. Причем компания Lockheed Martin хранит около 70 готовых F-35 до окончания испытаний, которые ожидаются к концу лета, но производство продолжается.

Напомним, стелс-истребитель F-35A официально стал платформой для ядерного вооружения. После соответствующей оперативной сертификации самолет теперь имеет возможность нести термоядерной гравитационной бомбы B61-12.