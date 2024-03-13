Атака БПЛА на Белгород: из росСМИ исчезли публикации об ударе по зданию ФСБ (фото)

Ранее российское государственное агентство ТАСС сообщало, что в результате атаки БПЛА на здание ФСБ в Белгороде поврежден фасад и выбиты окна.

Из ряда российских медиа исчезли публикации о попадании беспилотного летательного аппарата в здание Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ФСБ) в Белгороде. Данные о постах сохранились в TGStat.

После того как 13 марта в центре Белгорода прогремели взрывы, местные Telegram-каналы опубликовали кадры, на которых над городом поднимает дым.

Кроме того, российское государственное федеральное информационное агентство ТАСС сообщило со ссылкой на оперативные службы, что БПЛА попал в здание ФСБ.

Спустя некоторое время публикация об ударе по зданию ФСБ была удалена. Кроме того, посты на эту тему исчезли из по меньшей мере шести белгородских Telegram-каналов, однако данные о них отображаются в TGStat.

Удаленные публикации ТАСС Фото: Скриншот

Удаленный пост об атаке Фото: Скриншот

Удаленный пост об атаке Фото: Скриншот

Удаленный пост об атаке Фото: Скриншот

Удаленный пост об атаке Фото: Скриншот

Обстрел Белгорода 13 марта: что известно

В среду, 13 марта, агентство ТАСС сообщило, что БПЛА атаковали здание ФСБ в Белгороде. Журналисты отметили, что во время атаки якобы нет пострадавших, однако поврежден фасад и выбиты окна.

Публикация ТАСС Фото: Скриншот

В пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что ночью и утром 13 марта дроны ударили по шести областям, в том числе по Белгородской, однако российская противовоздушная оборона якобы отразила атаки.

В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что город был атакован двумя дронами, один из которых якобы врезался в многоквартирный дом, а второй упал в реку.

Напомним, 13 марта, на территории Курской области РФ была объявлена воздушная тревога. Местные власти предупредили о ракетной опасности, а мониторинговые каналы сообщили о пролете БПЛА над регионом.

В Минобороны РФ также утверждают, что в ночь на 13 марта над территорией РФ было уничтожено 58 беспилотников. О попадании по военным объектам в ведомстве не сообщали, однако в соцсетях появились кадры пожаров и задымлений.