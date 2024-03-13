"Летали высоко и свободно": в ВСУ сообщили о гибели двух пилотов, что известно

Пилоты вертолетов 12 отдельной бригады армейской авиации воюют с российскими оккупантами начиная с 2014 года. В 2024 году в результате удара ВС РФ погибли двое бойцов.

На российско-украинской войне погибли авиаторы из 12 отдельной бригады армейской авиации (12 ОБрАА) имени генерал-хорунжего Виктора Павленко. Побратимы скорбят по бойцам, воевавшими с российскими захватчиками. О трагическом событии сообщили вечером 12 марта на странице Facebook бригады.

Сообщение о гибели двух бойцов-авиаторов на странице бригады опубликовали около 22 час. 12 марта. Не указываются имена павших, также не сообщается, были ли они пилотами, а если были, то на каком именно вертолете летали.

"Сегодня небо потеряло двух своих сыновей, которые всегда летали высоко и свободно. Пусть их души найдут покой среди звезд, а мы будем помнить их как героев, которые преданно служили своей Украине..."

12 ОБрАА — авиационная бригада Сухопутных войск ВСУ, оснащенная вертолетами различных моделей: Ми-8, Ми-9, Ми-24, Ми-26. В сети можно отыскать информацию о миротворческих миссиях, которые осуществляли бойцы бригады, и о ее участии в войне с российскими захватчиками. Например, пилоты участвовали в боях за Георгиевку в Донецкой области в 2014 году. После вторжения РФ в 2022 году военные выполняют боевые задачи на линии фронта.

Потери ВСУ — что известно о трагическом событии

Отметим, украинское командование не сообщало о гибели бойцов 12 ОБрАА.

Тем временем Минобороны РФ опубликовало кадры атаки на место дислокации украинских вертолетов. Видео снято в высоком качестве российским разведывательным дроном. На видео показали момент атаки кассетными боеприпасами, а затем — прямое попадание в вертолеты Ми-8, которые даже не успели подняться в воздух и находились на земле.

Волонтер Сергей Стерненко проанализировал запись и отметил, что враг нанес удар на расстоянии 45 км от линии фронта, а нацеливался с помощью БПЛА Supercam. Также волонтер отметил работу российской разведки, которая покупает спутниковые фотографии любой точки на украинской территории, а, возможно, имеет даже "крота". Между тем ВСУ должны научиться противодействовать российским дронам оперативного уровня, пояснил Стерненко.

12 марта в Минобороны РФ отчитались об ударе по РСЗО HIMARS, которая находилась на расстоянии 40 км от линии фронта. Эксперты In Factum утверждают, что попадания по РСЗО не произошло — вместо него уничтожили макет.

Напоминаем, российские добровольцы, которые воюют на стороне ВСУ, 13 марта обратились к руководителям Курской и Белгородской областей. Накануне, 12 марта, произошло чрезвычайное происшествие в Ивановской области: произошел взрыв в 2 км от военного аэродрома.