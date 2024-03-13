Российские повстанцы намерены идти на Москву, — Newsweek (фото)

По словам бойца ЛСР Алексея Барановского, целью операций повстанческих формирований является последующее освобождение России от Путина. И это наша всеобъемлющая миссия, подчеркнул он.

Российские повстанческие формирования "Легион "Свобода России" (ЛСР), "Сибирский батальон" и Российский добровольческий корпус (РДК), осуществившие на днях прорыв российской границы, стремятся этой операцией спровоцировать восстание против президента РФ Владимира Путина. Об этом в среду, 13 марта, в интервью Newsweek сказал один из волонтеров "Легиона" Алексей Барановский.

В условиях ожесточенных боев он сообщил изданию, что боевики повстанческих формирований намерены в итоге "пойти на Москву".

"Целью является последующее освобождение России от Путина. Возможно, мы не сможем осуществить это сейчас, но это наша всеобъемлющая миссия", — подчеркнул он.

Алексей Барановский, волонтер "Легиона "Свободная Россия" под позывным "Лутик" Фото: Telegram

Последние трансграничные операции российских легионеров происходят в то время, когда Путин готовится к президентским выборам, которые состоятся в эти выходные. Эксперты же называют эти псевдовыборы тщательно организованными соревнованиями, в которых диктатор обязательно выиграет.

Издание подчеркивает, что голосование также запланировано провести и на оккупированных территориях Украины и акцентирует внимание на словах Барановского, который подчеркнул, что операция повстанцев была рассчитана намеренно, то есть именно к этим датам.

"Возможно, мы не сможем остановить федеральные выборы, но мы можем сорвать региональные выборы, поэтому мы делаем все, что в наших силах, принося этот "воздух свободы", по крайней мере, в некоторые части страны", — объяснил он, описывая ситуацию.

Выборы и российская оппозиция

Newsweek подчеркивает, что Кремль использовал войну против Украины, чтобы еще больше задушить российскую общественность и гражданское общество от любого намека на инакомыслие.

"Смерть неофициального лидера оппозиции Алексея Навального в арктической исправительной колонии в феврале послужила мрачным напоминанием о судьбе, ожидающей россиян, достаточно смелых, чтобы противостоять правлению Путина", — отмечает издание.

Кроме того, в публикации приводятся слова дочери убитого антипутинского политика Бориса Немцова — Жанны, которая рассказала вскоре после смерти Навального, что российские демократические активисты являются "видом, близким к исчезновению".

Легионер Барановский заявил, что повстанческие формирования хотят оживить запуганную внутреннюю оппозицию, при этом заметил, что повторная коронация Путина не станет сюрпризом, но она может стать еще одним ударом по находящемуся в боевой готовности российскому оппозиционному движению.

"Как граждане России, мы решили, что тоже хотим принять участие в этих выборах — и это наш способ добиться того, чтобы наши голоса были услышаны. Мы голосуем за вооруженное сопротивление путинскому режиму, за восстание, за революцию", — объявил боец "Легиона "Свобода России".

Он добавил, что своими действиями они хотят показать раздробленной российской оппозиции, что пришло время объединиться, и призвал присоединиться к ним в борьбе против Путина.

"Это знаменует собой новую веху для движения сопротивления, и в ближайшие месяцы мы продолжим ставить перед нашими миссиями более сложные цели, поэтому, надеюсь, однажды мы достигнем главной — уничтожения Путина и его режима", — подытожил Барановский.

Вторжения на территорию РФ российских повстанческих формирований происходят не впервые. Они продолжаются с 2023 года, а майская кампания прошлого года вообще вынудила российские власти эвакуировать тысячи россиян из приграничного региона и отправить туда военное подкрепление. Однако, как утверждают сами легионеры, их главный критерий успешной операции — минимальные потери со стороны своих бойцов.

"Мы не пушечное мясо Путина, нам дорога жизнь каждого бойца, поэтому все операции очень тщательно планируются и выполняются. Вопреки тому, что говорят российские Telegram-каналы, мы пока не понесли ни одной потери в этой вылазке", — заключает Барановский.

Как подчеркивают бойцы повстанческих формирований, методы россиян совсем другие — "мясные штурмы".

"Их стратегия другая — стрелять без разбора в надежде на удачный выстрел. Это включает в себя и гражданские районы: они не щадили мирных жителей в Украине, а теперь не щадят и русских. Это смертельная стратегия армии убийц. И это именно то, против чего мы боремся", — констатирует Барановский.

Министерство обороны России, в свою очередь, сообщило о нападениях "украинских террористических группировок" на три населенных пункта вдоль границы и заявило, что все нападения были отражены.

Newsweek связался с Министерством обороны России по электронной почте с просьбой прокомментировать ситуацию, однако ответа не последовало.

Рейд ЛСР, РДК и "Сибирского батальона"

Утром 12 марта российские бойцы начали переход на российскую территорию в Курской и Белгородской областях. Боевые действия завязались в нескольких населенных пунктах. Командир РДК Денис Никитин заявил, что задача состоит в том, чтобы приблизить смерть Владимира Путина и всего кровавого режима Кремля.

Перед тем в РДК показали, как их танк прорвал государственную границу РФ и атаковал. Легион "Свобода России" анонсировал непростую ночь в Курской области, где бойцы сражаются за поселок Теткино.

Напомним, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Легион "Свобода России", РДК и "Сибирский батальон" действуют как самостоятельные подразделения. Он также подчеркнул, что в РФ они "находятся у себя дома".