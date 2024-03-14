Без связи и ТВ: РФ уничтожила ретрансляторы на Сумщине, возле которой происходит рейд РДК, — ОВА

Россияне запустили по Сумщине десять управляемых авиабомб и дроны-камикадзе Shahed-136. Без связи остался регион, рядом с которым происходит рейд "Легиона "Свобода России" и "Российского добровольческого корпуса".

14 марта ВС РФ нанесли ракетно-авиационный удар по Сумской области. В результате обстрела повреждены радиотехнические объекты в приграничном регионе. Местные власти призывают граждан не паниковать и не реагировать на информационные провокации. О ситуации на Сумщине рассказал глава областной военной администрации Владимир Артюх на странице Facebook.

Артюх сообщил, что очередной российский обстрел повредил передатчики радиовещания. Вследствие этого граждане временно потеряли возможность получать актуальную информацию о последних событиях через телевидение и радио. Также возможны перебои с мобильной связью. По словам чиновника, проблемы — временные: аппаратуру починят.

Ракетно-авиационный удар РФ оставил без телерадиовещания жителей четырех населенных пунктов: Сумы, Шостки, Белополье и Тростянец. Артюх предложил людям искать другие инструменты коммуникации и пользоваться только проверенными источниками информации.

"Не поддавайтесь панике и информационным провокациям. Переходите на альтернативные средства коммуникации, доверяйте только проверенным источникам информации".

Обстрел задел украинцев, проживающих на расстоянии от 11 до 45 км от российско-украинской границы. Возле села Белополье — российское село Теткино, через которое проходит новый рейд российских добровольцев.

Обстрел Сум — какие населенные пункты без связи 14 марта Фото: Google Maps

Обстрел Сум — детали

Утром 14 марта на странице Facebook Сумской ОГА сообщили о массированных ударах ВС РФ по региону. В частности, утром состоялась атака дронов-камикадзе Shahed-136, целившиеся в населенные пункты, которые остались без связи. Кроме того, россияне запустили минимум три КАБ-500 и шесть управляемых авиабомб неуказанной мощности.

Обстрел Сум — удары ВС РФ 14 марта Фото: Скриншот

Отметим, согласно данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 14 марта ВС РФ обстреляли авиабомбами пять населенных пунктов на границе, из них четыре — в Сумской области. Перед этим, 12 марта, Владимир Артюх опубликовал заявление, в котором опроверг информацию о якобы "массированном наступлении на Сумщину". Как заверил глава ОВА, враг не собрал группировку, достаточную для новой атаки на Украину с севера.

Между тем 12 марта начался рейд проукраински настроенных российских добровольцев, которые прорвались на территорию Белгородской и Курской области РФ. Местные жители публиковали фото и видео, на которых показали бронетехнику на российских улицах. Параллельно с наземной операцией продолжались массированные атаки беспилотниками. Днем 13 марта БПЛА добрались до Белгорода и повредили здание ФСБ, которое стоит в центре города.

Напоминаем, 14 марта в сети опубликовали кадры обстрелов Белгорода: горящий автомобиль и колонну гражданских машин, которые выезжают из города — добровольцы анонсировали продолжение операции. Накануне предупредили местное население, что действительно было бы лучше эвакуироваться, потому что будут боевые действия, как в Украине.