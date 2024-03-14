Дедлайн закончился: в Белгороде прогремели взрывы после предупреждений РДК (фото, видео)

По данным журналистов, под обстрелом оказалась центральная часть города. Ранее командир РДК призвал жителей Курской и Белгородской области эвакуироваться, так как будут наноситься удары по военным объектам в регионах.

В четверг, 14 марта, в российском Белгороде прогремел взрыв в центральной части города. Об этом сообщает российское интернет-издание Baza, ссылаясь на местных жителей.

По информации журналистов, громкий взрыв было слышно в районе вокзала. Виден столб дыма.

Столб дымав Белгороде Фото: Baza

Издание также сообщает со ссылкой на очевидцев о взрыве снаряда рядом с автомобилем на Донецкой улице в Белгороде.

"По предварительным данным, после взрыва машина улетела в овраг. На место выехали оперативные службы", — говорится в сообщении.

По информации журналистов, два человека погибли.

"Осторожно новости" пишет, что в результате "прилетов" по центру Белгорода поврежден фасад магазина "Дверная империя" и несколько автомобилей. Место происшествия оцеплено сотрудниками спецслужб.

По данным корреспондента издания, есть трое пострадавших. Также сообщается, что машины скорой помощи направляются и в другие части города.

Обстрел Белгорода 14 марта: что известно

Напомним, в ночь на четверг, 14 марта, в Белгородской и Курской областях РФ прозвучали взрывы. В Минобороны России сообщили о якобы об уничтожении 14 беспилотников над регионами.

РосСМИ опубликовали видео с горящим авто в Белгороде и заявили, что в него якобы попал снаряд во время обстрела. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в городе также есть разрушения инфраструктуры.

В "Русском добровольческом корпусе" заявили, что в обстрелянной машине в Белгороде погиб военный Голышкин Дмитрий Алексеевич, который служил в воинской части 31135.

В этот же день, в 9:14 утра, командир РДК призвал жителей Белгородской и Курской областей эвакуироваться. Он предупредил, что в течение полутора часов будет открыт огонь по военным объектам на этой территории.