Власти Белгородской области блокируют эвакуацию: среди россиян растет паника, — соцсети (видео)

По словам местной жительницы, после обстрела Корочанского района силовики оцепили железнодорожный вокзал и не пускают туда местных жителей, которые хотят покинуть потенциально опасные зоны.

Российские власти блокируют эвакуацию российских граждан из Белгородской области, где продолжается операция российских добровольцев. Об этом говорит местная жительница, запись разговора которой публикует Telegram-канал "Самооборона Белгород".

Судя по опубликованной записи, силовые структуры усилили охрану железнодорожного вокзала, что вызвало панику среди местных жителей.

"Корочанский (район. — Ред) обстреляли и таксистов обстреляли, не знаю, как наши будут ехать. Да, ж/д уже оцепили, все, никого не пускают ни туда, ни обратно, я не знаю, пи***ц какой-то. Пусть они у Прохоровки сходят", — сказала местная жительница.

Рейд РДК и ЛСР и предупреждение об эвакуации

В Белгородской области продолжается рейд российских добровольцев Легиона "Свобода России" и РДК, после прорыва государственной границы 12 марта.

13 марта представители Российского добровольческого корпуса и Сибирского батальона призвали жителей Белгородской и Курской областей (Российская Федерация) эвакуироваться.

На следующий день, 14 марта, в Белгороде и близлежащих населенных пунктах региона прогремела серия мощных взрывов. В результате ударов по объектам погиб один человек, еще несколько получили ранения.

В тот же день, 14 марта, лидер РДК Денис "Рекс" напомнил, что добровольцы предупреждали российских чиновников об ответных ударах на атаки по Украине. Однако, по его словам, руководство этих областей проигнорировало предупреждение добровольцев и не проводило эвакуацию населения.