Взяли пленных и отдали Украине: в РДК рассказали детали нового рейда (видео)

Начальник штаба корпуса с позывным "Фортуна" отметил, что добровольцы продвинулись вглубь российской территории и имеют несколько сценариев для ведения боевых действий.

Во время рейда в Белгородскую область бойцы "Российского добровольческого корпуса" захватили нескольких пленных. Их передали украинской стороне. Об этом сообщил российскому телеграм-каналу "Можем объяснить" начальник штаба РДК Александр "Фортуна".

По его словам, подразделение продвинулось на несколько десятков километров вглубь российской территории и взяло пленных.

"Пленные есть, им оказана помощь, они переданы украинской стороне", — сказал он.

Боец отказался назвать количество пленных.

Как сообщают российские военные, в четверг, 14 марта, возобновились бои партизан с российскими войсками. В районе населенных пунктов Сподарюшино и Козинки продолжается бой, применяется бронетехника и РСЗО. Сообщается об одном погибшем гражданском и 6 раненых.

Начальник штаба РДК Александр "Фортуна" говорит, что операция готовилась несколько месяцев, в боях участвуют отряды, которые вернулись с Авдеевского фронта.

"У нас есть большое количество различных сценариев разной степени готовности", — сказал Фортуна.

По его словам, у РДК нет потерь в Белгородской области.

"Со стороны России потери есть и в живой силе, и в технике, но о конкретных цифрах будем говорить позже", — сказал он.

Между тем российская сторона заявляла, что потери противника составляли до 250 человек, 16 единиц бронетехники — но показан только один танк, брошенный экипажем и две единицы техники.

Рейд РДК, ЛСР и Сибирского батальона в РФ

12 марта появились сообщения о появлении танков в приграничных селах в Белгородской и Курской областях РФ. Бойцы легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса и Сибирского батальона заявили, что начали новый рейд на территорию РФ.

В ГУР Минобороны сообщили, что операцию ведут добровольческие батальоны из граждан России, которые находятся у себя дома.

Легион "Свобода России" заявил, что взял под контроль поселок Теткино в РФ. Россияне бежали по полям с позиций в неизвестном направлении от российских добровольцев и бросали технику.

14 марта в сети обнародовали видео обстрелов Белгорода — охваченный огнем автомобиль и колонну гражданских машин, которые выезжают из города. Российские добровольцы анонсировали продолжение операции. Накануне они предупредили местное население, что им лучше эвакуироваться, потому что их ожидают боевые действия, как в Украине.