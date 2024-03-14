"Зарабатывали" на ВСУ: в Финляндии задержали лиц, которые отмывали €5,7 млн на закупках

Предприниматели получили от Минобороны Украины полную сумму средств на закупку военной амуниции, пояснили в НАБУ. Однако ВСУ не получили все необходимое снаряжение, а половина денег осела в карманах фигурантов.

Лиц, которых подозревают в отмывании 5,7 млн евро на закупках Министерства обороны Украины, отыскали в Финляндии. Трех фигурантов задержали, один из них оказался владельцем компании, которая получила деньги, но не поставила ВСУ бронежилеты. О деталях дела говорится в сообщении на сайте Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

В заметке НАБУ указывается, что задержание состоялось 11 марта и осуществили его при поддержке Национального бюро расследований криминальной полиции Финляндии.

Фигуранты причастны к закупкам амуниции для Сил обороны. Вместо того, чтобы отправить оплаченные бронежилеты, они покупали себе элитные авто и недвижимость и отмывали украденные деньги, свидетельствуют данные расследования.

Закупки Минобороны — детали

Следователи НАБУ, совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой, работают над делом об отмывании средств на закупках Минобороны, говорится в статье на сайте ведомства. Группа сообщников, один из которых владеет компанией в Финляндии, обязалась поставить военную амуницию в ВСУ и получила на это 5,7 млн евро от министерства (около 240 млн грн).

Контракт выполнили лишь на половину, выяснили правоохранители. В итоге украинские военные не получили 5 тыс. бронежилетов, тогда как подозреваемые стали владельцами новых автомобилей и домов — на это пошла часть средств.

По каким уголовным статьям открыто производство, имена фигурантов и названия компаний, ведомство не указало. Только объяснило, что предпринимают специальные меры, чтобы убытки, нанесенные государству, фигуранты возместили. Финские полицейские арестовали имущество владельца местной компании, причастной к сделкам в Минобороны Украины.

Закупки Минобороны — обыск в финской компании, причастной к отмыванию средств Фото: НАБУ

Отметим, ранее Фокус писал о производствах, открытых правоохранителями по злоупотреблениям в Минобороны. В декабре 2023 года стало известно о нарушениях при выполнении контракта на закупку артиллерийских снарядов на сумму 1,5 млрд грн. Согласно данным следователей, ведомство отыскало более выгодного поставщика, но определенный чиновник действовал по старой схеме.

В январе 2024 года Минобороны разорвало контракт с компанией, причастной к семейству Гринкевичей, которые поставляли продукты питания военным, но попали в скандал со взяткой. В феврале 2024 года ГБР задержало предпринимателей, которые поставляло ВСУ яйца по цене по 17 грн за штуку.