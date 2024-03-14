"Не оставим Украину с пустыми руками": как в Конгрессе предложили помочь Киеву

Спикер Палата представителей Майк Джонсон предложил рассмотреть законопроект, который позволит направить пакет военной помощи Украине в виде займа. Также не исключено, что российские активы на сумму $300 млрд будут конфискованы.

Спикер нижней палаты Конгресса США Майк Джонсон заявил, что Палата представителей направит в Сенат законопроект о поддержке Украины, который будет существенно отличаться от пакета внешней помощи в размере 95 млрд долларов. Документ будет предусматривать военную помощь в форме кредита или ленд-лиза. Об этом 14 марта сообщило издание The Hill.

В частности, Джонсон на встрече с сенаторами-республиканцами выдвинул идею, согласно которой США должны предоставлять дальнейшую военную помощь Украине не безвозмездно, а в кредит или же передавать вооружение по ленд-лизу, чтобы американские налогоплательщики не выкладывали десятки миллиардов долларов без каких-либо ожиданий возврата.

Кроме того, по словам сенаторов, Джонсон предложил включить в законопроект нечто подобное закону REPO for Ukrainians Act, автором которого является республиканец Майк Маккол. Проект предусматривает конфискацию российских активов и внесение средств от ликвидированного имущества в Фонд поддержки Украины.

Между тем спикер не уточнил, будет ли условием такого законопроекта по Украине реализация жестких реформ пограничной безопасности с формулировкой "Remain in Mexico", которая встретит сопротивление со стороны демократов Сената.

"У меня было ощущение, что после рассмотрения законопроектов об ассигнованиях они обратятся к этому вопросу, и было несколько предложений. Одно из них связано с конфискацией российских активов на сумму 300 миллиардов долларов, и я считаю, что это отличная идея", — сказал сенатор Джон Корнин, комментируя инициативу.

Политик добавил, что он "довольно оптимистично" настроен в отношении того, что Палата представителей все же направит пакет помощи Украине в Сенат.

"Я слышал, как спикер сказал: "Мы не оставим Украину с пустыми руками" или что-то в этом роде", — сказал Корнин.

Сенатор Кевин Крамер, который также присутствовал на встрече, сказал, что спикер четко заявил о том, что он хотел бы принять программу ленд-лиза и закон об аресте российских активов для оплаты фонда поддержки Украины.

Напомним, последние разговоры о ленд-лизе для Украины велись летом прошлого года. Тогда посол Украины в США Оксана Маркарова в эфире "Радио Свобода" рассказала, что в конце сентября завершается действие законопроекта о ленд-лизе. При этом она отметила, что в Палате представителей работа над продолжением законопроекта уже завершена, и украинская сторона работает по этому вопросу с Сенатом.