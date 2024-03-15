Россияне атаковали Винницкую область дронами: количество пострадавших выросло

В ОВА заявили, что в результате атаки ВС РФ четыре человека получили ранения. Также стало известно об одном погибшем.

Количество пострадавших в результате атаки ВС РФ на Винницкую область выросло. Об этом в 23:38 вечера 14 марта сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

По его словам, четыре человека госпитализировали, один человек погиб.

"На месте происшествия работают все службы. Продолжаются работы по разбору завалов. Подробности со временем", — сообщил.

Удар по Винницкой области Фото: Скриншот

Удар по Винницкой области: что известно

Отметим, что сперва Борзов писал о трех пострадавших, которых пришлось отправить в больницу.

"В Винницкой области есть попадание БпЛА в жилой дом. Три человека госпитализированы. На месте работают соответствующие службы", — сообщается в публикации.

Удар по Винницкой области

Удар по Винницкой области

Отметим, что об активности вражеских дронов в Винницкой области сообщали Воздушные силы ВСУ в 21:23 вечера.

Напомним, в Харьковской областной прокуратуре заявили, что ВС РФ около 50 раз атаковали Украину ракетами КНДР. Так, северокорейское вооружение очень низкого качества и имеет несовершенную систему управления.