Думали, что атакуют бронетехнику: ВС РФ потратили $30 тысяч на уничтожение макета танка (видео)

Россияне зафиксировали украинскую "технику" и решили ее атаковать с помощью барражирующего БПЛА "Ланцет". Однако вместо настоящего танка враг нанес удар по макету

Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили макет украинского танка. Для этого они использовали беспилотный летательный аппарат типа "Ланцет", цена которого составляет около 30 тысяч долларов. Об этом сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале.

"Российские военные заявили об уничтожении дроном украинского танка, но на самом деле "Ланцет" за 30К долларов потратили на макет", — говорится в сообщении.

Цаплиенко опубликовал видео, которое распространяли российские военные блогеры, на котором бойцы ВС РФ заметили украинскую военную технику с помощью БПЛА посреди лесистой местности. Затем противник атаковал с помощью беспилотника "Ланцет". Однако вместо бронетехники, россияне уничтожили макет.

Журналист показал, как на самом деле выглядел "танк".

"Это макет танка, на который оккупанты потратили очередной дрон и заявили о победе", — говорится в подписи под фотографиями.

Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Напомним, 12 марта в ОК "Юг" рассказали, что на левом берегу Днепра Херсонской области ВСУ уничтожили автоматизированный комплекс радиоразведки Р-381Т "Таран" и два БПЛА типа "Ланцет". Также был поражен наблюдательный пункт и полевой пункт снабжения.

13 марта в Херсонской области противник потерял оборудование для БПЛА и станции РЭБ и "Муром-М". Бойцы ССО нанесли удар по зданию, где ВС РФ складывали технику.