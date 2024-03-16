Ввод западных войск в Украину: в Италии заявили о риске Третьей мировой войны

Глава МИД Италии прокомментировал заявление Эмманюэля Макрона о возможном вводе французских войск в Украину и заявил о надежде, что этого не будет.

Потенциальный ввод войск Североатлантического альянса в Украину будет означать увеличение риска Третьей мировой войны. Такое мнение высказал министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, сообщает итальянское информагентство ANSA.

"Я не думаю, что НАТО должно входить в Украину", — сказал Таяни, отреагировав на слова президента Франции Эмманюэля Макрона, который говорил о такой возможности.

Отвечая на вопрос о перспективе размещения на территории Украины французских войск, глава итальянского внешнеполитического ведомства заявил, что "надеется, что этого не произойдет".

"Вступить в войну с Россией — значит, создавать риск Третьей мировой войны", — считает Таяни.

Война в Украине — что говорил глава МИД Италии ранее

18 февраля во время Мюнхенской конференции по безопасности глава МИД Италии заявил, что Украина в будущем должна стать членом НАТО. Впрочем, до окончания войны это, по его мнению, слишком рискованно и невозможно.

22 февраля Антонио Таяни сказал, что Италия рассчитывает в ближайшее время подписать с Украиной двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

7 января итальянский министр поддержал идею создания Евросоюзом собственной армии.

Таяни заявил, что вопрос о создании единой армии ЕС "откладывать нельзя". Так, если Европа останется разделенной, то будет беспомощной, воробьем в мире, где "летают орлы".

Антонио Таяни в июле 2023 года возглавил партию "Forza Italia", руководителем которой до своей смерти был бывший премьер Италии Сильвио Берлускони, который, как известно, был другом президента России Владимира Путина.

Напомним, 14 французская газета Le Monde написала, что Эмманюэль Макрон еще 21 февраля говорил своему окружению, что обеспокоен ситуацией в Украине и заявлял, что ему придется отправить военных в Одессу в 2024 году.

В интервью местным телеканалам президент Франции рассказал, что Запад установил слишком много границ, однако все еще необходимо сделать так, чтобы Кремль проиграл войну. Что касается отправки французских войск в Украину, то Париж не уверен, по его словам, что решится на такой шаг в ближайшее время, однако все возможно. Все будет зависеть от того, как развивается ситуация.