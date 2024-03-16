Мощный пожар в Самарской области: БПЛА атаковали нефтеперерабатывающие заводы, детали (видео)

Дроны почти одновременно атаковали для НПЗ в Самарской области. По сообщению губернатора региона, никто из людей якобы не пострадал. Один из НПЗ входит в состав нефтеперерабатывающих заводов корпорации "Роснефть".

Утром 16 марта беспилотные летательные аппараты атаковали два предприятия в Самарской области (Российская Федерация). Об этом сообщило издание Baza.

"Беспилотники атаковали сразу два предприятия в Самарской области", — говорится в сообщении.

Атака дронов произошла около 6:00 по местному времени. Один БПЛА атаковал территорию нефтеперерабатывающего завода в Сызрани, в результате чего начался пожар, площадь возгорания — 500 квадратных метров. В это время еще несколько аппаратов ударили по Новокуйбышевскому НПЗ, начался пожар, который через полчаса потушили.

По сообщению российского издания SHOT, в результате атаки на Сызранский нефтеперерабатывающий завод нет пострадавших. На месте работают оперативные службы, персонал предприятия эвакуирован.

"Мощный пожар произошел на территории Сызранского нефтеперерабатывающего завода Самарской области", — говорится в сообщении.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что после атаки БПЛА на Сызранском НПЗ произошло возгорание установки по переработке нефтепродуктов.

"Вследствие этого на территории Сызранского НПЗ произошло возгорание установки по переработке нефтепродуктов. По предварительным данным, пострадавших нет. Попытка атаковать НПЗ в Новокуйбышевске пресечена, пострадавших там также нет", — сказал Дмитрий Азаров.

Что известно о Сызранском НПЗ

Сызранский нефтеперерабатывающий завод расположен в Самарской области и входит в состав нефтеперерабатывающих заводов корпорации "Роснефть".

Напомним, утром 15 марта из РСЗО обстреляли Белгород (Россия). В результате атаки есть пострадавшие и разрушения, однако по сообщению Минобороны РФ ПВО якобы уничтожила 7 снарядов на подлете к городу.

Вечером 15 марта губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что украинские БПЛА якобы атаковали регион, российская ПВО сбила три дрона.