"Перемололи одну четырнадцатую": эксперт рассказал, сколько оккупантов осталось уничтожить

Россиян будут "гнать" в окопы и наступление после окончания президентских выборов. Враг может формировать свои подразделения за Уралом, рассказал эксперт по военным вопросам Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий.

Вооруженные силы Украины уничтожили одну четырнадцатую часть мобилизационного потенциала Российской Федерации. Об этом сообщил эксперт по военным вопросам Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий в интервью OBOZ.UA.

Он отметил, что украинские военные делают все, чтобы остановить оккупантов.

"На сегодня мы перемололи лишь одну четырнадцатую часть всего мобилизационного потенциала РФ. Человеческий ресурс у них около 10-14 миллионов", — сказал Игорь Козий.

Эксперт подчеркнул, что после окончания президентских выборов в России граждан "и дальше будут гнать в окопы, в наступление".

Козий рассказал, что ВС РФ могут формировать свои подразделения за Уралом, в частности в Тоцких лагерях враг может иметь две-три дивизии, а может до двух армий.

"Трудно сказать, могут ли они быть хорошо укомплектованными, или это просто будут "мясные" армии, но я этого не исключаю", — пояснил он.

С его слов, для этого будут набираться люди, а именно около 200 тысяч на каждую армию.

"Если я не ошибаюсь, было заявлено о 500 тысячах мобилизованных", — добавил он.

Напомним, 15 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что с начала полномасштабного вторжения ВС РФ могли потерять более 350 тысяч военных. По его словам, Россия платит высокую цену за малые достижения.

13 марта в пресс-службе 3-й ОШБр рассказали, что продолжают уничтожать оккупантов на Авдеевском направлении. В частности, было ликвидировано более 500 россиян и ряд единиц военной техники.