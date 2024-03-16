Полет "Пчеловода": появились кадры боевой работы одного из "Призраков Киева" (видео)

На счету командира эскадрильи десятки пораженных целей противника. Подполковнику ВС ВСУ даже удалось уничтожить российский бомбардировщик без применения вооружения.

Воздушное командование обнародовало видеоролик боевого полета одного из "Призраков Киева" с позывным "Пчеловод". Об украинском воине рассказали в Telegram-канале ПвК "Центр".

"Очередная успешная боевая отработка "Пчеловода" на стратегическом направлении. Сегодня каждый вылет — это вызов, это бой со многими угрозами и рисками. Но, говоря о них, наши ребята только улыбаются. Они знают, за что и кого воюют, кто ждет их возвращения на земле", — говорится в сообщении.

В ПвК "Центр" рассказали, что "Пчеловод" — командир эскадрильи бригады тактической авиации Воздушных Сил подполковник, один из боевых пилотов, вокруг которых родился миф о "Призраке Киева". Военный с первых дней полномасштабной войны защищает небо Украины.

Кроме того, по информации командования, на счету "Пчеловода" десятки пораженных воздушных целей. В частности, речь идет об уникальном бое с российским бомбардировщиком, где враг был уничтожен без применения вооружения.

В ВСУ рассказали, кто придумал "Призрака Киева"

Напомним, представитель Оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица" Илья Евлаш рассказал, что идея с "Призраком Киева" родилась в его присутствии в феврале 2022 года. Именно происходил "брейншторм", на котором думали, как работать в соцсетях, чтобы не получить "бан", и показать подвиги украинских бойцов, пилотов.

Два человека, непосредственно причастных к "рождению" "Призрака Киева" — это спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый и представитель командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

Евлаш объяснил, что сначала Череватый отметил, что неплохо было бы создать образ народного мстителя, который уничтожает врага. После этого Фитьо предложил назвать этого мстителя "Призрак Киева". Собирательный образ должен был показать пилотов, которые сбивали российские самолеты — тогда как раз публиковали много соответствующих видео.

Призрак Киева: как рождалась городская легенда

Напомним, 25 февраля 2022 года в сети появилось видео, как пилот МиГ-29 ВСУ сбил сразу шесть российских самолетов. Пресс-служба Верховной Рады назвала бойца "Призраком Киева". Уже через месяц о подвигах Воздушных сил заговорили за рубежом: их действиям в небе удивлялись военные ВВС США, — рассказал пилот по прозвищу "Джус".

В октябре 2022 года стало известно о гибели летчика Михаила Матюшенко — именно он руководил украинскими пилотами, которые отражали атаки россиян над Киевом в первые дни вторжения РФ. Между тем представитель Воздушных сил Юрий Игнат в эксклюзивном интервью Фокусу подтвердил, что"Призрак Киева" — это собирательный образ, который олицетворяет подвиги 40-й бригады тактической авиации, в состав которой входили бойцы из разных уголков Украины.