НПЗ, аэропорты и не только: РФ ночью атаковали БПЛА и ракеты (фото, видео)

Славянский НПЗ стал очередным нефтяным заводом, который атаковали украинские беспилотники, причем, по данным источников в СБУ, атака в ночь на 17 марта прошла успешно.

Сразу в нескольких регионах РФ 17 марта пролетали БПЛА и ракеты, многие из них попали в цели. Фокус собрал всю информацию об атаках в России в ночь на 17 марта.

Этой ночью в РФ было неспокойно: взрывы слышали в не менее восьми регионах РФ, в том числе в Подмосковье. Всего, по информации оборонного российского ведомства, якобы сбито 35 беспилотников, которые в течение ночи и утра 17 марта атаковали Краснодарский край, Московскую, Ярославскую, Курскую, Калужскую, Орловскую, Белгородскую и Ростовскую области.

Министерство утверждает, что противовоздушная оборона РФ перехватила и уничтожила БПЛА самолетного типа:

17 — в Краснодарском крае;

по четыре — в Московской и Ярославской областях;

по три — в Курской и Белгородской;

два — в Калужской области;

по одному — в Орловской и Ростовской.

В Брянской области, по информации губернатора Александра Богомаза, силы российской ПВО якобы сбили ракету С-200.

Кроме того, по данным Минобороны РФ, около 8 утра 17 марта по территории России якобы были атакованы объекты с применением девяти реактивных снарядов. Дежурными средствами ПВО все снаряды вроде как уничтожены в воздухе над Белгородской областью.

Ночные взрывы в России

Два беспилотника сбиты в Московской области — Домодедово, а также по одному в Раменском и Ступинском городских округах. Это подтверждает телеграм-канал мэра Москвы Сергея Собянина. Пострадавших нет.

Московские аэропорты 17 марта ввели ограничения на полеты, в частности в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" они заработали в 9:39 по московскому времени, то есть в 8:39 по Киеву. Сообщается, что ограничили вылеты и посадки самолетов.

Фото: Google Maps

В Белгородской области, по данным телеграм-канала губернатора Вячеслава Гладкова, российская система ПВО сбила 4 дрона, повреждены линия электропередач и газоснабжения, около десяти населенных пунктов остались без электричества.

"В Белгородском районе атака с помощью четырех беспилотников, которые сбросили взрывные устройства, подвергся поселок Октябрьский. В результате взрывов пострадавших нет, есть повреждения на линиях электро- и газоснабжения. В ближайшее время аварийные бригады приступят к переподключению абонентов", — заявил Гладков.

Фото: Google Maps

В Брянской области, по информации губернатора Александра Богомаза, силы ПВО якобы сбили ракету С-200.

"Предпринята попытка совершить атаку с помощью баллистической ракеты С-200. Воздушная цель уничтожена над Брянским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших нет", — заявил Богомаз.

Фото: Google Maps

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил о якобы сбитии дрона на подлете к Каменску.

"Подразделения ПВО успешно отразили сегодня ночью атаку беспилотного летательного аппарата самолетного типа на подлете к Каменску. Последствия на земле уточняются", — сообщил Голубев.

Фото: Google Maps

В Калужской области губернатор Владислав Шапша сообщил о якобы уничтожении одного беспилотника.

"Сегодня утром на окраине Калуги силами ПВО был уничтожен БПЛА. Жертв и разрушений нет. На месте работает оперативная группа", — заявил губернатор.

Фото: Google Maps

По словам губернатора Ярославской области Михаила Евраева, было якобы сбито 4 беспилотника.

"После отраженной атаки беспилотников нет пострадавших и повреждений гражданских и промышленных объектов, но на территории области могут находиться обломки БПЛА, которые важны для следствия", — написал Евраев.

Фото: Google Maps

Глава Орловской области Андрей Кличков сообщил, что в эту ночь "ПВО отразила в небе над Орловской областью очередную атаку БПЛА".

"Беспилотный летательный аппарат самолетного типа был сбит. По предварительной информации, без последствий для гражданских объектов", — утверждает губернатор.

Фото: Google Maps

На Кубани успешно атакован очередной НПЗ

В Краснодарском крае около 3-х часов ночи беспилотники атаковали НПЗ в Славянске-на-Кубани, который производит авиационный керосин, бензин, вакуумный газойль и мазут. В результате взрывов начался пожар. Источник Фокуса отметил, что уже можно говорить об успешном результате — зафиксирован большой пожар в районе атмосферных колонн, которые и являлись основной целью.

Всего БПЛА СБУ за последнее время успешно атаковали уже 12 нефтеперерабатывающих заводов России. Славянский НПЗ стал очередным нефтяным заводом, который украинские беспилотники атаковали за неделю. При этом ситуацию на российском рынке энергоресурсов эксперты назвали серьезной, о чем свидетельствуют торги на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. Цена бензина в РФ достигла своего максимума за полгода, а ее рост за день составляет почти 2%.

Фото: Google Maps

Напомним, Фокус писал, что в течение ночи 15 марта неспокойно было в четырех российских регионах, однако профильное министерство отчиталось об "успешной" работе ПВО только в Белгородской и Калужской областях.