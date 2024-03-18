Подготовка пилотов ВСУ: президент Румынии одобрил обучение украинцев F-16 на базе страны

Румынский лидер Клаус Йоханнис дал согласие на обучение около 50 украинских военных.

Президент Румынии Клаус Йоханнис выразил согласие на транзит через территорию своей страны определенных категорий вооружений, предназначенных для Украины. Он также подтвердил организацию тренировок украинских летчиков на истребителях F-16 в Фетешти. Об этом сообщает Digi24 .

Румынский лидер передал письменное уведомление парламенту о своем согласии на транзит военной помощи от Финляндии через территорию Румынии в пользу Украины.

Кроме того, Клаус Йоханнис выразил согласие на проведение обучения примерно 50 украинских военных на территории Румынии.

По его словам, этот вопрос будет обсужден на встрече лидеров обеих палат румынского парламента в понедельник. Голосование по данному вопросу состоится на следующем совместном пленарном заседании зала.

Сообщается, что власти не предоставили точной информации о начале учений украинских военных. Однако, по данным источников издания, ожидается, что они прибудут на авиабазу Фетешти этим летом.

Ожидается, что подготовка пилотов F-16 завершится в конце года.

Напомним, журналисты британской газеты The Telegraph сообщили, что в среднесрочной перспективе самолеты F-16 станут спасением для украинских войск и смогут добиться паритета в небе с российскими войсками.

Отметим, летом 2023 года Украина создала так называемую "самолетную коалицию", в рамках которой должна получить около 60 истребителей F-16. Чтобы самолеты прибыли в Украину, готовится инфраструктура, не раз объясняли спикеры командования. Кроме того, группа украинских пилотов проходит обучение у западных партнеров — ориентировочное время завершения весна-лето 2024 года. Тогда же ожидается, что первые самолеты прибудут в Украину, заявил Юрий Игнат в феврале 2024 года.