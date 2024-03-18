Мобилизованные медики получат офицерские звания: что для этого нужно (инфографика)

Мобилизованным медикам, которые не заканчивали военную кафедру, предлагают пройти обучение за 40 дней и вернуться на службу в звании младшего лейтенанта.

В Украине для мобилизованных медиков введут новую форму обучения и процедуру получения офицерского звания. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны в Telegram.

"Минобороны вводит новую форму обучения и процедуру получения офицерского звания для мобилизованных медиков", — говорится в сообщении.

В частности, мобилизованные медики, которые не заканчивали военную кафедру, могут получить звание младшего лейтенанта и вернуться на службу на соответствующую должность за 40 дней, вместо четырех месяцев. По словам заместителя министра обороны Натальи Калмыковой, обучение будет включать курсы онлайн, 18 дней практических занятий в Военно-медицинской Академии ВСУ.

Тогда как гражданские врачи без военного образования могут пройти обучение за четыре месяца. Речь идет о курсах по индивидуальному графику на военных кафедрах медицинских высших учебных заведений. В результате медики будут иметь возможность получить офицерское звание.

В Минобороны добавили, что курс обучения стартует 8 апреля.

Напомним, адвокат Илья Шипко рассказал, что на службу в ВСУ одновременно могут призвать нескольких трудоспособных мужчин из одной семьи. Украинское законодательство не запрещает мобилизовать отца и сына.

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