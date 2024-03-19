"Не можем ждать": Чехия пытается поставить боеприпасы в Украину как можно быстрее, — Павел

По словам чешского президента, в ближайшее время европейские компании должны будут значительно увеличить свои производственные мощности. Это позволит не только обеспечивать свои потребности, но и активно помогать Киеву.

В обозримом будущем Европа будет производить столько боеприпасов, что сможет обеспечивать не только себя, но и Украину. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в комментарии журналисту "Радио Свобода".

По его словам, сейчас Прага усиленно пытается помочь Киеву и ищет возможность поставок боеприпасов "так быстро, насколько это возможно. Нет времени ждать, ведь защитникам на фронте снаряды нужны уже сейчас.

"Производство необходимого количества снарядов требует времени. Это требует увеличения мощностей нашего производства. Но Украина нуждается в снарядах сейчас. Мы не можем ждать европейские компании, поэтому мы пытаемся найти боеприпасы везде, где можем. Доставить их в Украину так быстро, насколько это возможно. Но параллельно увеличиваем собственные мощности", — заявил Петр Павел.

Отдельно чешский президент высказался по поводу того, как Европа собирается увеличить собственные производственные мощности. Вскоре Запад может производить необходимое количество боеприпасов и закрывать первостепенные потребности.

"В ближайшем будущем европейские компании смогут производить необходимое количество боеприпасов, чтобы пополнить запасы европейских стран, а также, чтобы обеспечить Украину боеприпасами, если она еще в них будет нуждаться в ближайшем будущем", — подытожил Петр Павел.

Напомним, 17 февраля президент Чехии Петр Павел заявлял, что нашел 800 тысяч боеприпасов для Украины. Он рассказал, что ему известно, откуда можно поставлять снаряды для артиллерийских установок, которые помогут Украине на поле боя в борьбе с российскими оккупантами.

18 марта появилась информация, что Чехия закупает боеприпасы для Украины у союзников Российской Федерации. Как написали журналисты, Праге достались в "наследство" от социалистического блока крупная оружейная промышленность и хорошие связи с многими странами "Глобального Юга" с большими запасами оружия советского производства.