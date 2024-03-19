Будет артиллерия и дроны: Зеленский анонсировал новые оборонные пакеты на "Рамштайн" (видео)

Международные партнеры видят эффективность украинских дронов, заявил президент Зеленский. Однако фронт требует западных БПЛА — это дополнительно усилит возможности бойцов ВСУ.

Во время встречи в формате "Раштайн" министры обороны договорились о предоставлении Украине новых оборонных пакетов. В рамках пакетов ВСУ получат артиллерию, также речь идет о поставках снарядов, которые отыскал президент Чехии Петр Павел. Об итогах "Рамштайн" президент Украины Владимир Зеленский рассказал 19 марта в вечернем обращении, опубликованном на странице Facebook.

Зеленский пояснил, что ожидает отчета о "Рамштайн" от министра обороны Рустема Умерова. Однако предварительно знает, что в составе оборонных пакетов будет "дефицитная артиллерия". Политик не уточнил, о чем именно идет речь: об артиллерийских снарядах или об орудиях.

Еще одно направление общения партнеров — закупка боеприпасов по так называемой чешской инициативе. К инициативе присоединяются все новые страны — Зеленский их за это поблагодарил.

По словам главы Украины, продолжается активное сотрудничество по поиску средств противовоздушной обороны (ПВО), радиоэлектронной безопасности (РЭБ) и дронов. Политик напомнил, что украинские беспилотники хорошо проявили себя на поле боя. Однако не помешали бы международные поставки этих устройств.

"Украинские дроны уже дают сильные результаты, и должны значительно укрепить международный компонент сотрудничества. Фронт должен почувствовать наше усиление относительно дронов", — сказал Зеленский.

Рамштайн-20 — детали

Отметим, 19 марта состоялась 20 встреча в Рамштайн министров обороны 50 стран, которые работают в контактной группе по вопросам обороны Украины. Во время совещания выступил министр обороны США Ллойд Остин заявил, что партнеры должны приложить максимум усилий, чтобы закрыть военные потребности воюющей с РФ страны. При этом глава Пентагона напомнил, что за ситуацией следит глава Кремля Владимир Путин — оценивает, не ослабла ли поддержка.

Предыдущее заседание "Рамштайн" состоялось 14 февраля. По итогам общения министров обороны Рустем Умеров рассказал, что говорили о поставках ракет ПВО, снарядов, дронов и истребителей F-16.

Напоминаем, 19 марта Финляндия заявила, что выделяет 30 млн евро на закупку снарядов по чешской инициативе. Тем временем украинские пилоты и инженеры учатся работать с самолетами F-16: по оценкам, обучение завершится в начале мая.