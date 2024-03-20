США хотят передать Украине российскую технику из стран Южной Америки, – американский генерал

По словам командующего Южным командованием США Лоры Ричардсон, российская военная техника находится на вооружении девяти южноамериканских государств. Вашингтон предлагает обменять это оборудование для использования в Украине и заменить его американским.

Украина может получить российскую военную технику, которая находится на вооружении стран Южной Америки. Об этом говорится на официальном сайте Министерства обороны США.

По словам командующего Южным командованием США генерала Лоры Ричардсон, оборудование из РФ сейчас находится на вооружении девяти стран региона.

"США предлагают обменять это оборудование для использования в Украине и заменят его американским оборудованием", — цитируют в ведомстве офицера.

Как отмечает Ричардсон, американская техника намного превосходит по качеству оборудование, сделанное в РФ.

Ричардсон не уточнила, о каких именно странах Южной Америки идет речь, однако в заявлении Минобороны США упоминается Аргентина, Гайана, Венесуэла и Гаити.

Напомним, 29 декабря СМИ сообщили, что президент Аргентины Хавьер Милей отверг предложение вступить в БРИКС. Он написал соответствующие письма президенту РФ Владимиру Путину и главе КНР Си Цзиньпину.

Ранее, 7 ноября, Государственный департамент США сообщил, что Россия начала активно распространять свою пропаганду на страны Латинской Америки. Действия Кремля направлены на то, чтобы подорвать поддержку Киева, а также снизить доверие людей к США и НАТО среди латиноамериканцев.