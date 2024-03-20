"Супершершни" ВМС США похвастались знаками сбитых БПЛА хуситов (фото)

Летчики по старой военной традиции нанесли на палубные истребители F/A-18E/F метки, которые показывают количество сбитых дронов и успешных воздушных ударов по наземным целям йеменских повстанцев.

Некоторые из палубных истребителей F/A-18E/F Super Hornet ВМС США, развернутые на борту авианосца USS Dwight D. Eisenhower, который уже несколько месяцев находится в Аденском заливе, теперь украшены метками в честь сбитых беспилотников хуситов. Американские летчики решили последовать давним военным традициям, хотя такие значки дронов на "супершернях" — это что-то новое в практике ВМС. О новом поводе для гордости летчиков морской авиации США рассказали 19 марта обозреватели The War Zone.

Авторы материала пишут, что F/A-18E/F начали сбивать беспилотники йеменских повстанцев по мере того, как кризис на Ближнем Востоке разрастался в течение последних пяти месяцев. С тех пор охотиться за дронами хуситов стало обычным делом для летчиков морской авиации США. При чем в охоте на них участвовали и другие самолеты, в том числе и сил Франции.

Однако в ВМС США не преминули опубликовать снимок с F/A-18E/F, который "разукрашен" метками, символизирующими сбитые БПЛА хуситов, а также успешные воздушные удары по наземным целям повстанцев — среди них системы ПВО, склады с оружием и командные центры.

"Силуэт беспилотника, похоже, в целом представляет семейство односторонних ударных беспилотников Sammad, которые хуситы используют уже много лет", — отметили обозреватели.

Метки сбитых дронов на истребителе F/A-18

Вероятно, этот момент связан с тем, что операции по уничтожению дронов является довольно непростой задачей. Так в репортаже BBC командующий четырьмя надводными боевыми кораблями ВМС США, которые обеспечивают защиту авианосца, капитан Дэйв Вро утверждает, что операция является "опасным делом".

По его словам, прямая и постоянная угроза для средств ВМС США была самой высокой со времен Второй мировой войны, так как есть угроза попасть под обстрел противника в любой момент и причем на ежедневной основе.

"На боку каждой кабины они нарисовали силуэты сброшенных ими бомб, уничтоженных радиолокационных станций и сбитых с воздуха беспилотников. Они уже выпустили более 300 бомб и ракет", — говорится в репортаже.

Кроме сбитых дронов нанесены метки успешных авиаударов по наземным целям хуситов

Тем временем, несмотря на то, что за плечами американских асов уже пять месяцев операций, нет никаких признаков того, что кризис в Красном море разрешится в ближайшее время. Очевидно, авиации США и в дальнейшем придется поддерживать очень высокий темп операций, по крайней мере до тех пор, пока не будет снижено напряжение в регионе.

Напомним, в начале февраля стало известно, что йеменские хуситы оснащены теми же ударными дронами иранского производства, что и российские войска, который вторглись в Украину. По данным разведывательного агентства США, Иран вооружает своих прокси, в том числе, беспилотниками Waid 1 и Waid 2.