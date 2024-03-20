РФ проводит космическую разведку Украины: в Минобороны рассказали о последствиях и противодействии

Зафиксировано сотню случаев, когда спутник делает снимок определенной украинской территории, а через несколько дней враг атакует это место, рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Российская Федерация может наводить удары по Украине через спутник. Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко заявила, что нужно ограничить спутниковую съемку над территорией государства. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.

С начала полномасштабного вторжения зафиксировано более сотни случаев, когда спутник делал снимки конкретной территории, а через несколько дней это место атаковали российские военные. После обстрелов спутник снова делал снимки для фиксирования последствий.

Екатерина Черногоренко в комментарии изданию The Atlantic рассказала, что это может свидетельствовать, что оккупанты покупают спутниковые снимки через компании-посредники.

"Почти ежедневно Россия наносит удары по территории Украины. Для поиска целей и для проверки результатов ударов Россия использует спутниковые данные", — сказала Черногоренко.

По ее словам, западные санкции действуют, а космические разведывательные возможности РФ снижаются. Поэтому противник может искать дополнительные возможности и покупать космические снимки через сторонние компании, в том числе и западные.

Она подчеркнула, что министерство готово предложить механизм, который не повлияет на развитие рынка и станет решением ситуации. В результате Министерство обороны прорабатывает международные нормативно-правовые механизмы и затем предложит шаги для противодействия космической разведке в российско-украинской войне.

Напомним, 20 марта стало известно о том, что в РФ заявили о создании особых средств связи для БПЛА. В частности, они предназначены для разведки и наблюдения.

4 марта в СМИ рассказали, что у России уменьшилось количество заказов на запуск спутников для других стран на 90% из-за полномасштабного вторжения.