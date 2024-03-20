Не нужна масштабная мобилизация: Украине не стоит призывать 500 тысяч мужчин — Шмыгаль

Объем мобилизации может быть меньше. Призыв корректируется, учитывая ротации и вооружение, которое поступает от союзников, рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Вооруженные силы Украины не нужно мобилизовать аж 500 тысяч военнообязанных, вместо этого эта цифра может быть меньше. Об этом он рассказал в интервью Bloomberg.

По его словам, объем мобилизации может быть меньше, поскольку эта цифра корректируется, учитываются ротации с передовой и вооружение, которое поступает от западных союзников.

"Мы продолжим борьбу, если будем иметь поддержку наших партнеров по артиллерийским снарядам, ракетам большой и средней дальности", — сказал Шмыгаль.

Кроме этого, он рассказал, что украинские чиновники находятся в "активном диалоге" с членами Конгресса США, в частности "в этом месяце или максимум в следующем" ожидаются положительные новости относительно финансирования США.

Денис Шмыгаль поблагодарил ЕС, МВФ и Группу Семи за предоставление Украине финансирования в этом году, что в результате позволило бюджету "выжить" в течение первой половины года. Зато Украина будет полагаться на пакет США во второй половине года.

Он добавил, что рад заявлению президент Франции Эмманюэля Макрона относительно возможной отправки войск в Украину.

"Мы очень рады, что общение президента Макрона гораздо, гораздо сильнее — оно очень конкретное, очень четкое, и это то, что нам всем нужно", — подчеркнул он.

Напомним, в феврале председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что для мобилизации еще 400-500 тысяч мужчин нужно 720 миллиардов гривен. Он отметил, что точные масштабы призыва пока неизвестны.

Ранее военный эксперт Павел Нарожный назвал нереалистичной цифрой призыва 500 тысяч человек. По его словам, мобилизовать нужно значительно меньше граждан.