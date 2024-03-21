"Время возмездия": эксперт рассказал, почему Украина должна сосредоточить удары по Крыму

По словам экс-спикера Генштаба Владислава Селезнева, захваченный полуостров для россиян является "чемоданом без ручки", а незаконный мост — "Ахиллесовой пятой". В этом году противник должен окончательно осознать, что он на чужой территории.

Союзники Украины из Великобритании посоветовали руководству сосредоточить свои усилия на том, чтобы бить по временно оккупированному Крымскому полуострову и Черноморскому флоту. В комментарии "24 каналу" экс-спикер Генштаба и военный эксперт Владислав Селезнев высказался по этому поводу.

По его словам, тема незаконно захваченного украинского полуострова является болезненной темой для противника. В связи с этим британцы советуют Киеву системно и методично разрушать различные объекты и логистику ВС РФ в Крыму. Это может быть ключом к успеху Украины в этом году.

Под огневым контролем, говорит Владислав Селезнев, необходимо держать весь полуостров и уничтожать российские системы ПВО, корабли, подводные лодки и другую вражескую важную инфраструктуру. Эта территория для россиян как "чемодан без ручки", а "Ахиллесовой пятой" является Крымский мост, с помощью которого осуществляются военные перевозки.

"Это время возмездия, и враг должен чувствовать, что он находится на оккупированной территории и ему пора оттуда убираться. Только такое решение позволит ему сохранить свою жалкую жизнь. Других вариантов нет. Как только произойдет фатальное разрушение этого сооружения (моста, — ред.), враг будет испытывать критическую нехватку всего, что ему нужно для обеспечения оккупационного контингента российской армии в Крыму и Севастополе", — считает военный эксперт.

К слову, противник прикладывает немало усилий для того, чтобы мост через Керченский залив функционировал полноценно и ему ничего не угрожало. За ним следят с воздуха, воды, из-под воды, с суши, однако, вероятнее всего, это в результате ему не поможет. В украинских спецслужбах неоднократно заявляли, что в 2024 году судьба сооружения будет решена окончательно.

"Именно поэтому оккупанты в авральном темпе пытаются построить железнодорожные пути вдоль северного побережья Азовского моря и реализовать другие задачи, направленные на постоянную и бесперебойную логистику своих подразделений, находящихся на территории временно оккупированного Крымского полуострова", — подытожил Владислав Селезнев.

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Напомним, 18 марта в США рассказали, есть ли у Украины оружие для уничтожения Крымского моста. Украинские военные получат снаряды 150-го калибра и смогут задействовать самолеты F-16 в войне уже в этом году, надеется сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм.