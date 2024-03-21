Мобилизация в Украине: как правильно пройти ВВК после вручения повестки

Адвокат Кристина Ковцун отметила: если военнообязанный отказывается от прохождения ВВК, это является административным правонарушением и за него предусмотрен штраф.

По общему правилу все военнообязанные должны проходить медицинский осмотр один раз в пять лет. Впрочем, в условиях военного положения и мобилизации эти сроки несколько меняются. Как правильно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК) после вручения повестки, объясняет адвокат, руководитель медицинского направления в ОО "Юридическая сотня" Кристина Ковцун.

Медицинскую документацию лучше иметь при себе

По словам адвоката, в Украине процесс прохождения ВВК четко прописан и прежде всего ТЦК имеют определенные обязанности по получению информации, в частности из управлений соцзащиты. Главная их задача в таком случае — выяснить, кто есть в статусе лица с инвалидностью.

Юрист советует военнообязанным всегда иметь с собой пакет собственных медицинских документов, особенно если есть проблемы с состоянием здоровья. Более того, Ковцун рекомендует заранее направить эти документы в адрес своего ТЦК, в котором военнообязанный состоит на учете. Итак, военнообязанный при прохождении ВВК должен предоставить свою медицинскую карту и выписки из медицинской документации о перенесенных заболеваниях.

"После того, как подаются эти документы, для военнообязанного назначают общий анализ крови, общий анализ мочи, анализ крови на антитела — ВИЧ, гепатит B, гепатит C, определяют группу крови, резус-принадлежность, проводят рентгенологическое обследование. Лицам, которые старше 40 лет, обязательно проводят измерение внутриглазного давления и исследование крови на сахар", — рассказывает Ковцун.

Адвокат объясняет, что если во время общих анализов определяются плохие показатели, могут назначить и дополнительные обследования. А уже после этого военнообязанного должны осмотреть такие специалисты: хирург; терапевт; невропатолог; психиатр; офтальмолог; оториноларинголог; стоматолог; дерматолог; другие врачи по показаниям.

После полноценного прохождения медосмотра ВВК должна предоставить заключение, которое на сегодня может быть таким:

годный к службе;

непригоден к службе в мирное время, но ограниченно годен во время военного положения;

ограниченно годен;

временно непригоден с пересмотром через 6-12 месяцев;

негодный к службе с исключением с воинского учета.

Если военнообязанный отказывается от прохождения ВВК, это является административным правонарушением и за него предусмотрен штраф. Позже может быть еще один вызов в ТЦК.

ВВК после боевых травм и ранений

Кроме того, адвокат отмечает, что военнослужащим, которые получили боевые травмы и ранения, важно позаботиться о справке об обстоятельствах происшествия. Ведь если такая справка отсутствует, военный не может претендовать на большой пакет выплат, а также могут быть сложности с оформлением статуса лица с инвалидностью вследствие войны.

На вопрос, есть ли законные преграды для того, чтобы не пустить после ранения или травмы бойца обратно в подразделение, Ковцун отметила, что в таких подразделениях, как десантно-штурмовые войска (ДШВ) и морская пехота, проходить службу могут исключительно те лица, которые полностью здоровы и пригодны к прохождению службы.

"Соответственно, если человек с ДШВ получает тяжелую травму, он не может быть признан годным. Есть ситуации, когда с ампутацией, например, ниже колена, человека могут признать ограниченно годным. При этом, существует приказ Министерства обороны, который предусматривает перечень должностей, которые могут занимать лица, признанные непригодными с исключением с учета. Это работа, связанная больше с документами", — объясняет Ковцун.

В то же время по некоторым должностям есть ограничения и, несмотря на большое желание воевать дальше и активно участвовать в выполнении боевых задач, их обойти невозможно, отмечает юрист.

Напоминаем, 13 марта западные издания опубликовали информацию о возможной мобилизации в Украине 500 тысяч человек. В Минобороны ответили на публикацию: объяснили, что нужно заменить 330 тысяч военных, которые находятся на фронте с первых дней вторжения.