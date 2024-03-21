"Защита нужна здесь": Зеленский попросил партнеров о помощи после ударов по Киеву (видео)

По словам украинского президента, у противника нет в арсенале ракет, которые могли бы обойти западные системы ПВО. Соответственно, нужны новые решения о поставках, если у партнеров хватит на это политической воли.

Мировое сообщество должно остановить российский террор, который можно было увидеть утром 21 марта в Киеве. Для этого необходимо предоставить больше помощи. Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале отреагировал на массированный обстрел столицы.

По его словам, во время очередной российской ракетной атаки было перехвачено более 30 ракет, в том числе и баллистические/аэробаллистические. В результате пострадали люди и всем предоставляется необходимая помощь.

Глава государства считает, что мировое единство способно остановить террористические акты со стороны россиян. Сделать это можно при помощи систем противовоздушной обороны. У российских оккупантов нет в арсенале таких ракет, которые могли бы обойти защиту Patriot и других современных систем, которые предоставляли Киеву западные союзники.

"Каждый день, каждую ночь такой террор… Сейчас эта защита нужна здесь, в Украине. От Киева до Харькова, от Сум до Херсона, от Одессы до Донетчины. Это вполне возможно, если у партнеров будет достаточно политической воли", — написал Владимир Зеленский.

Отдельно украинский президент отметил, что мы должны продемонстрировать всем, что террор всегда будет проигрывать. Нужно доказать России, что ей придется смириться с нормальной и свободной жизнью в Украине, но для этого нужно больше поддержки со стороны Запада.

"Нам нужна поддержка партнеров. И я благодарен всем в мире, кто действительно помогает", — подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, утром 21 марта российские оккупанты атаковали территорию Украины ракетами. В результате повреждения были зафиксированы сразу в трех районах столицы. В то же время, как сообщили в Воздушных силах, ПВО удалось уничтожить все ракеты в небе, которые ВС РФ использовали для атаки по украинской территории.

Позже оказалось, что во время удара по столице в метро прятались почти 25 тысяч украинцев. По данным столичной администрации, для удобства украинцев на станциях подземки доступны лавочки, матрацы и раскладные стульчики. Людей призвали не пренебрегать своей безопасностью.