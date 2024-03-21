Тысячи детей: около 25 000 киевлян прятались в метро во время ударов ВС РФ (фото)
По данным столичной администрации, для удобства украинцев на станциях подземки доступны лавочки, матрацы и раскладные стульчики. Людей призвали не пренебрегать своей безопасностью.
Российские оккупанты утром 21 марта атаковали Киев ракетами. В результате местные жители были вынуждены скрываться об обстрелов в укрытиях, в том числе и в метро. В Telegram-канале Киевской городской государственной администрации (КГГА) поделились деталями.
Отмечается, что свой день в столичной подземке начали практически 25 тысяч граждан, которые решили позаботиться о своей безопасности в момент угрозы. Около 3 тысяч из них — дети.
"Сегодня на станциях метро во время массированной ракетной атаки на столицу укрывались почти 25 тысяч человек, из которых около 3 000 — дети. Подчеркиваю, что во время воздушной тревоги на вход открыты абсолютно все вестибюли подземных станций",- заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
Отдельно в столичной администрации добавили, что на станциях для удобства горожан доступны раскладные стульчики, модульные лавки и матрацы. Для того, чтобы получить их, необходимо попросить об этом дежурный персонал. Людей призвали не пренебрегать своей безопасностью.
При этом без пострадавших во время массированного обстрела не обошлось. По состоянию на 09:00, как рассказал начальник Киевской городской военной администрации, различные ранения получили 13 человек.
"6 человек в Святошинском районе и 7 в Шевченковском. Госпитализированы 4 человека. Без погибших", — говорится в сообщении.
Напомним, 21 марта ВС РФ запустили 31 ракету по Киеву, которые в результате все удалось перехватить украинской противовоздушной обороне, о чем сообщили в Воздушных силах. В Офисе Генерального прокурора сообщили, что по факту атаки россиян начато досудебное расследование.