Расслабились и не читали: как в Польше "проморгали" Х-55, которая пролетела лишних 400 км

Польские чиновники на третий год полномасштабной войны не могут разобраться, кто отвечает за реакцию на появление российской боеголовки на территории Польши, рассказали журналисты портала Defence24.

Экс-министр обороны Польши Мариуш Блащак был не искренним, когда в декабре 2022 года заявил, что на польскую территорию не залетала российская ракета Х-55. Политик якобы узнал о ней только через неделю, когда прочитал отчет командования Вооруженных сил. Ракета пролетела 450 км, ее не сбили, поскольку некому было принять соответствующее решение. О деталях ракетного удара РФ, который состоялся более года назад, 16 декабря 2022 года, рассказали на портале Defence24.

Журналисты портала рассказали о дебатах, которые возникли между заместителем министра обороны Цезарием Томчиком и эксминистром обороны Мариушем Блащаком. Первый обвинил второго во лжи на пресс-конференции по инциденту 16 декабря, когда в Польшу проникла российская авиаракета Х-55.

Во время выступления перед парламентариями Томчик рассказал хронологию событий того дня. Из его рассказа следует, что в Польше есть проблемы с безопасностью, которые не признаются и не решаются. Изменений не произошло даже после инцидента с ракетой, которая является потенциальным носителем ядерного заряда.

Со слов чиновника стали известны некоторые детали инцидента годичной давности — 16 декабря 2022 года.

Ракета Х-55 залетела на территорию Польши и ее зафиксировали в 60 км от границы возле города Хелм. О появлении ракеты якобы проинформировали министр Блащака. При этом министр утверждает, что об этом не знал, а узнал только 23 декабря, когда получил отчет от Вооруженных сил. За Хелмом ракета исчезла с радаров. В небо подняли истребители F-16, которые не были использованы для обезвреживания Х-55. Ракета исчезла, ее искали и не нашли — и о ней забыли до апреля 2023 года. В апреле 2023 года рядовой гражданин Польши отыскал обломки ракеты возле города Быдгощ — в 450 км от украинской границы. После этого министр Блащак снова вышел с заявлением, что ничего не знал об инциденте.

На портале Defence Express объяснили, что реакция оборонных и военных ведомств Польши показала их полную неготовность реагировать на угрозу. Если проложить ориентировочную траекторию движения ракеты, то видно, что она пролетела прямо над Варшавой. По ней не сделали ни одного выстрела, чтобы уничтожить, потому что просто не видели на радарах. Между тем Х-55 — старая советская ракета, способная переносить ядерный боезаряд.

Обстрел РФ — траектория полета ракеты Х-55 16 декабря 2022 года Фото: Google Maps

Экс-министр Блащак ответил на обвинения: заявил, что все отрицает и действительно ничего не знал. На Defence Express отметили, что в Польше до сих пор не решают вопросы безопасности, зато выясняют, кто более виноват в проблемах.

Обстрелы РФ — инциденты в Польше

Отметим, на территории Польши произошло несколько инцидентов с ракетами ВС РФ, которые туда залетали во время очередного обстрела Украины.

15 ноября 2022 года в Польше было два взрыва возле города Пшеводов Люблинского воеводства — погибли двое граждан. Позже разгорелся спор, какие именно ракеты взорвались: предполагали, что это могли быть крылатые ракеты РФ или ракеты ПВО С-300 Украины.

29 декабря 2023 года, когда РФ осуществила один из самых массовых ударов по Украине, ракета Х-101 пересекла границу, — об этом сообщили в Генштабе ВСУ. Польская сторона позже рассказала, что по тревоге подняли истребители F-16, которые должны были бы сбить цель. Однако не сообщали, что это таки действительно произошло — она якобы развернулась и полетела в Украину. Позже польские аналитики отметили, что ракета "кружила" в местности, где некоторое время назад стоял ЗРК Patriot, который вывезли оттуда буквально за пару недель до инцидента.

Напоминаем, в ночь на 21 марта РФ запустила по Украине 30 ракет различных типов, которые атаковали Киев. Согласно данным украинского командования, сбиты все воздушные цели, которые угрожали украинцам. Между тем в ГУР Минобороны сообщили, что россияне пытались попасть по помещениям, где базируются разведчики.