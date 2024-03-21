Осуществляли маневры: Гуменюк объяснила, использовала ли РФ корабли для ударов по Украине

По словам спикера пресс-центра ОК "Юг", траекторию полета вражеских ракет можно назвать сложной, ведь ВС РФ хотели обойти украинскую ПВО. При этом еще за сутки до удара активность разведки оккупантов повысилась.

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Российские оккупанты утром 21 марта запустили по Киеву более 30 различных ракет, которые пытались обойти ПВО и атаковать ряд объектов. Начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, были ли задействованы вражеские корабли.

По ее словам, траектория российского ракетного вооружения во время массированного обстрела была сложной, ведь противник осуществлял различные маневры. Он пытался обойти украинские системы противовоздушной обороны.

"Корабли не были задействованы в этой атаке, они находились в пунктах базирования и не выходят на патрулирование уже в течение двух недель. Ракетоносители уже больше месяца находятся на базах", — заявила Наталья Гуменюк.

Отдельно было отмечено, что ВС РФ готовились к обстрелу. Накануне была зафиксирована повышенная активность беспилотной разведки противника. Под вечер 20 марта в Черном море силы ПВО уничтожили два вражеских дрона SuperCAM, которые заходили с акватории ближе к побережью и пытались собрать необходимую для атаки информацию.

"В целом активность беспилотной разведки, в частности в зоне ответственности ОК "Юг", достигла 147 единиц в сутки — это очень высокий показатель. Так они пытаются компенсировать отсутствие в воздухе А-50", — подытожила Наталья Гуменюк.

Напомним, утром 21 марта российские оккупанты атаковали территорию Украины ракетами. В результате повреждения были зафиксированы сразу в трех районах столицы. В то же время, как сообщили в Воздушных силах, ПВО удалось уничтожить все ракеты в небе, которые ВС РФ использовали для атаки по украинской территории.

Также сообщалось, что часть одной из ракет упала возле подъезда жилого дома в Киеве. На месте работали более 170 спасателей, а повреждения получили 12 человек.