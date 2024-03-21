"В панике бросали на убой": в РДК назвали потери ВС РФ в боях и анонсировали походы в другие города

В совместном заявлении российские добровольцы заявили, что за несколько дней смогли освободить два населенных пункта РФ от "путинского режима". Противник не смог им противостоять даже в критический момент для власти.

"Русский Добровольческий Корпус", Легион "Свобода России" и Сибирский батальон рассказали о результатах рейда в Белгородской и Курской областях. В частности, бойцы подытожили по потери ВС РФ и анонсировали походы в другие города. Совместное заявление опубликовали в Telegram.

"Наше освободительное движение в очередной раз продемонстрировало силу и мощь духа и оружия российского добровольца и слабость режима Путина. Вместе с нашими соратниками мы доказали всему миру, что Путин теряет контроль над ситуацией все больше с каждым днем и уже не способен защитить даже границы собственной страны", — говорится в заявлении.

Потери ВС РФ во время боев с российскими добровольцами

Российские добровольцы отметили, что за несколько дней освободили два населенных пункта от "путинского режима". Зато военные ВС РФ потеряли большое количество техники и более тысячи солдат, которых "в панике бросали на убой".

Президентские выборы в РФ во время боев

Бойцы отметили, что даже в критический момент для власти — дни президентских выборов ВС РФ не смогли им противостоять.

"Кремлю не удалось провести выборы в областях, где происходила настоящая война", — рассказали российские добровольцы.

В частности, жители Белгородской и Курской областей не пошли на избирательные участки "под бомбами путинской авиации и огня артиллерии". Поэтому "никто в здравом уме" не сможет утверждать, что Владимира Путина законно "избрали".

Бои не только в Белгородской и Курской областях

Добровольцы отметили, что Путин потерял остатки своей легитимности, тогда как власть выскальзывает из его рук. Лидер Кремля меньше контролирует процессов в стране, россияне это видят, а потому все больше людей вступает в ряды РДК, ЛСП и Сибирского батальона.

Военные рассказали, что скоро пойдут в другие города. Также они призвали россиян из всех стран и людей любых национальностей присоединяться и вместе бороться против "путинской диктатуры". Они добавили, что только с оружием в руках и вместе смогут победить и создать новую Россию — сильную, мирную, уважаемую страну, быть гражданином которой не стыдно.

"Наша борьба продолжается! Новые победы будут!" — добавили в сообщении.

Напомним, 21 марта командир РДК Денис Никитин заявил, что российские пленные, которые хотят присоединиться к добровольцам, проходят проверку. По его словам, пленные могут воспользоваться программой обмена и вернуться в РФ или остаться в пункте содержания.

20 марта стало известно, что из-за боев в Курской и Белгородской областях российское командование приняло решение о переброске подразделений с линии фронта в Украине. В СМИ отметили, что война уже продолжается на территории РФ.