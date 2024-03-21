Фальшивые Ту-160 видно из космоса: появились свежие фотографии аэродрома "Энгельс"

ВС РФ прячут восемь стратегических бомбардировщиков на аэродроме "Энгельс-2" в 600 км от Украины. Еще пять самолетов нарисовали на взлетной полосе — плоские силуэты заметны даже из космоса.

На спутниковых фотографиях военного аэродрома "Энгельс-2" в Саратовской области РФ не отыскалось следов повреждений от атаки дронов, которая состоялась в ночь на 20 марта. Зато заметно, что треть самолетов на аэродроме — фальшивые: их нарисовали на асфальте, чтобы ввести в заблуждение наблюдателей из космоса. О ситуации на российском аэродроме в 600 км от Украины рассказал OSINT-расследователь с ником MT Anderson в соцсети X (Twitter).

MT Anderson сообщил, что получил спутниковые фотографии компании Airbus Defense and Space. Спутник зафиксировал, какие объекты 20 марта 2024 года находятся в точке с координатами 51.486N, 46.213E.

Расследователь обнаружил три типа самолетов — грузовой Ил-76 и бомбардировщики Ту-95 и Ту-160. Примечательно то, что часть боевых самолетов были просто нарисованы на асфальте — это стало заметно по тому, как тает снег в определенных точках аэродрома.

На "Энгельсе-2", свидетельствуют фото спутника, есть 9 настоящих самолетов и пять фальшивых:

Ил-76 (настоящий) — 1 ед. (обведен светло-синим квадратом сплошной линией);

Ту-95 (настоящий) — 3 ед. (фиолетовые квадраты, сплошная линия);

Ту-160 (настоящий) — 5 ед. (голубые квадраты, сплошная линия);

Ту-95 (нарисованный) — 1 ед. (фиолетовый квадрат, пунктирная линия);

Ту-160 (нарисованный) — 4 ед. (голубые квадраты, пунктирная линия).

Взрывы в РФ — в каком состоянии аэродром "Энгельс", 20 марта Фото: Twitter / MT Anderson

Также MT Anderson отметил, что по состоянию на 8:14 UTC (или 10:14 по Киеву) на аэродроме не заметно каких-либо следов атаки дронов. На увеличенных фото есть самолеты, но нет черных следов пожара или обломков.

Взрывы в РФ — как выглядят самолеты на аэродроме "Энгельс", 20 марта Фото: Twitter / MT Anderson

Взрывы в РФ — что произошло в Энгельсе

Отметим, в ночь на 20 марта жители Саратова начали публиковать в сети видео, на которых были слышны сигналы воздушной тревоги и звуки взрывов. При этом взрывы были ощутимо мощные, потому что от них якобы "тряслись стекла". Рядом с Саратовом расположен военный аэродром "Энгельс-2", на котором базируются стратегические бомбардировщики Ту-95 (запускает 4-8 ракет) и Ту-160 (запускает 12 ракет). Авторы некоторых сообщений уверяли, что видели зарево в направлении аэропорта.

В Минобороны РФ заявили, что до Саратовской области действительно долетели четыре беспилотника самолетного типа, запущенные "киевским режимом". При этом отметили, что все воздушные судна якобы были сбиты силами ПВО.

Между тем журналисты проекта "Схемы" портала "Радио Свобода" опубликовали спутниковые фотографии аэродрома, сделанные за несколько часов до воздушной атаки. На фото насчитали 11 самолетов, из них девять — стратегические бомбардировщики, которые РФ поднимает в воздух для ударов по Украине.

Представители ГУР Минобороны рассказали Фокусу, что на аэродроме "Энгельс-2" действительно провели спецоперацию — запустили беспилотники со взрывчаткой. По их словам, дроны выполнили поставленные задачи — в чем именно заключались эти задачи, не уточнили. Источники портала "Украинская правда" добавили, что для атаки использовали БПЛА "Лютый" — беспилотники, малозаметные для радаров и способны достать на расстояние до 900-1000 км.

Напоминаем, военные эксперты сообщили, что РФ будет перебрасывать новые комплексы ПВО, чтобы защитить нефтеперерабатывающие заводы, 12 из которых пострадали от атак БПЛА. Между тем в ночь на 21 марта ВС России совершили новую ракетную атаку: использовали Ту-95 для пуска ракет Х-101.