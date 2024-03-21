"1500 тысяч компонентов из нормальных государств": Зеленский рассказал об ударе РФ по Киеву (видео)

По словам президента Украины, в ракете "Кинжал" нашли по меньшей мере 49 типов компонентов, которые не производит Россия. Значительную часть деталей изготавливают компании свободного мира и через различные "серые" схемы завозят их на территорию РФ.

Каждый террористический удар Российской Федерации по территории Украины говорит о том, что санкции мира против Кремля недостаточны. А в ракетах, которые враг утром 21 марта направил на Киев, было по меньшей мере полторы тысячи компонентов из "нормальных государств". Об этом в вечернем обращении рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства поблагодарил защитников неба за сбитые ракеты.

"Более 30, в частности баллистика. Очень важно давать такой результат ПВО. И со всеми партнерами мы неизменно говорим о том, чтобы усилить нашу способность защищать небо. Системы ПВО, которые для этого нужны, есть у партнеров, которые могут помочь. Стоит это сделать. Стоит защищать жизни", — подчеркнул президент.

Украинским городам и общинам, по его словам, именно сейчас нужны "Петриоты" и другие системы.

"С другой стороны, каждый российский террористический удар говорит о том, что санкции мира против путинской системы еще не достаточны. Каждая российская ракета, которой эти нелюди атакуют нашу страну, содержит компоненты, произведенные компаниями из других государств — не России. В конструкции ракет Х-101 по меньшей мере 53 типа таких компонентов. В ракете "Кинжал" не менее 49 типов компонентов, которые Россия не производит. Значительная их часть — это то, что сделано компаниями свободного мира и через различные "серые" схемы завозится в Россию", — рассказал президент.

Он убежден в обязательности блокирования таких схем и всех тех, кто их поддерживает.

"Нужно больше санкций. Нужно больше ответственности за схемы обхода санкций. Благодарен всем государствам и лидерам, которые это делают. Но давления на Россию нужно значительно больше. Только сегодня и только в ракетах, примененных против Киева, было не менее полутора тысяч компонентов, которые завезли государству-террористу из нормальных государств. Это должно прекратиться, и у мира есть соответствующие рычаги", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, утром 21 марта ВС РФ атаковали Киев ракетами. Обломки сбитых вражеских целей упали в Святошинском, Шевченковском и Подольском районах столицы, спровоцировав несколько пожаров. Пострадали 13 человек.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что удалось уничтожить все ракеты в небе — две баллистические/аэробаллистические ракеты и 29 крылатых ракет Х-101/Х-555. Командование предполагает, что для ударов по столице Украины ВС РФ могли использовать "Искандер-М", северокорейские KN-23 или "Кинжалы".