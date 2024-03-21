Конечная цель — Москва: в ЛСР рассказали, как долго продлится рейд добровольцев (видео)

На российских добровольцах, которые проливают кровь за Украину и свою Родину лежит большая ответственность. Им нужно стать гарантами демократии в своей стране, рассказал представитель ЛСР "Цезарь".

Представитель Легиона "Свобода России" с позывным "Цезарь" заявил, конечной целью российских добровольцев является поход на Москву. По его словам, это вопрос времени. Об этом он рассказал в интервью изданию "Униан".

"Это (поход на Москву, — ред.) только вопрос времени. Более того, я знаю каждый шаг на этом пути, но пока не могу поделиться деталями", — рассказал "Цезарь".

Когда речь пойдет о полномасштабном освободительном походе добровольцев, по его мнению, речь пойдет о неделях или максимум нескольких месяцах. Он отметил, что поход Евгения Пригожина показал, что "ситуация могла решиться за сутки". Но ему не хватило политической воли, поскольку в глубине души он был не политиком, а коммерсантом.

"Его задача — не победить, а поторговаться, выбить себе что-то. И он не бунтовал против Путина, он бунтовал против его ставленников, которые, по мнению Пригожина, неграмотно убивали украинцев", — подчеркнул российский доброволец.

Он добавил, что на российских добровольцах, которые проливают кровь, "защищая Украину и освобождая нашу Родину", лежит большая ответственность в том, чтобы они стали гарантами демократии в своей стране, не позволили "каким-то путинским оборотням" попытаться восстановить систему, не позволить создать "анклав", из которого "путинский губернатор будет пытаться распространить заразу дальше".

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Напомним, 21 марта представители российских добровольческих формирований рассказали, что ВС РФ потеряли более 1500 военных убитыми и ранеными. Кроме этого, было уничтожено 171 единицу боевой техники.

В тот же день боец Легиона "Свобода России" Алексей Барановский сообщил, что российские добровольцы имеют доступ к оружию, которое находится в их распоряжении как части Интернационального легиона ВСУ. Также арсенал россиян постоянно пополняет захваченное вооружение ВС РФ.