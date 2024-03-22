Поражения очень значительные: 8 российских ракет попали по ДнепроГЭС, — Офис генпрокурора (видео)

По словам руководителя "департамента войны" ведомства Юрия Белоусова, гидроэлектростанция действительно выведена из строя, однако пока опасности для жителей Запорожской области нет.

В пятницу, 22 марта, состоялась "самая массированная атака" российских оккупантов на объекты энергетической инфраструктуры Украины за последний год. Только в одну Днепровскую ГЭС противник попал восемь раз. Об этом сообщил руководитель Департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора Юрий Белоусов в эфире телемарафона.

По словам Белоусова, всего с начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины 24 февраля 2022 года враг неоднократно атаковал 136 объектов энергоструктуры.

Однако сегодняшние удары Российской Федерации он назвал "самой массированной атакой на объекты энергоструктуры за последний год". По его словам, 8 российских ракет попали в ДнепроГЭС.

"Сегодня Запорожье было под самой массовой атакой — только в саму ГЭС попали 8 раз, то есть 8 ракет попали в чрезвычайно важный объект, который содержит не только энергетическую составляющую, но и выполняет другие функции. И все мы понимаем возможные последствия — Украина уже переживала последствия от поражения похожего объекта", — подчеркнул он.

Кроме того, по информации руководителя "департамента войны", сейчас опасности для местных жителей Запорожья нет.

"Сейчас опасности для граждан нет. Объект действительно выведен из строя. Я надеюсь, что наши коллеги из соприкасающихся ведомств сделают все возможное для его восстановления", — добавил представитель Офиса генпрокурора.

Напомним, ранее директор Укргидроэнерго Игорь Сирота сообщил, что в результате атаки ВС РФ в Запорожье по ДнепроГЭС было два прямых попадания — в ГЭС-1 и ГЭС-2. В частности, ГЭС-2 серьезно пострадала, и неизвестно, удастся ли ее восстановить. По его словам, придется полностью восстанавливать машинный зал и электрическое оборудование. На сегодняшний день ЗАЭС подключена только к одной линии энергопередачи "Запорожская ТЭС — Ферросплавная", напряжение — 330 кВ.

Отметим, во время массированного обстрела Украины 22 марта российские войска использовали 88 ракет. Есть жертвы и блэкауты в регионах.

Также сообщалось, что часть Украины обесточена после обстрелов энергоинфраструктуры российскими войсками.